Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара

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Импорт электроэнергии у пяти государств запросила Украина после массированного ракетного удара со стороны ВС РФ. Об этом заявили в «Укрэнерго».
Уточняется, что импорт произойдет в течение суток от Молдавии, Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. В отдельные часы максимальная мощность составит до 1098 мегаватт-часов.
Перед этим в украинской ДТЭК заявляли о серьезном повреждении оборудования после атаки. В холдинге рассказали, что с начала конфликта было более 200 обстрелов.
В Киеве происходят отключения электроэнергии для поддержания энергосетей республики.
Обстрел Украины произошел утром, 13 декабря. ВС РФ использовали 120 ракет. Эксперты уже дали оценку произошедшему.
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Перед этим в украинской ДТЭК заявляли о серьезном повреждении оборудования после атаки. В холдинге рассказали, что с начала конфликта было более 200 обстрелов.
В Киеве происходят отключения электроэнергии для поддержания энергосетей республики.
Обстрел Украины произошел утром, 13 декабря. ВС РФ использовали 120 ракет. Эксперты уже дали оценку произошедшему.
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Никита Кротов