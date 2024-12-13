Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара

Массированную ракетную атаку по Украине можно связывать не только с ударом боевиков ВСУ по Таганрогу, но и с другими попытками киевского режима атаковать РФ. Свое мнение на этот счет высказал военный аналитик Василий Дандыкин в беседе с «Абзацем».