В Европе на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв
В испанской Гранаде на заводе по производству боеприпасов случился сильный взрыв
В испанской провинции Гранада на территории завода боеприпасов прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Europa Press.
По предварительным данным, инцидент произошел в зоне сжигания отходов. Информация о ЧП начала поступать около 09:00 по местному времени.
Как отмечается в материале, на текущий момент сообщений о серьезных травмах не поступало. По информации радиостанции Cadena SER, сила взрыва была настолько значительной, что его почувствовали жители соседних с заводом городов.
Ранее в Колумбии прогремел мощный взрыв. По сообщениям СМИ, взрывчатка была в чемодане.
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