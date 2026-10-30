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В Европе на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв

В испанской Гранаде на заводе по производству боеприпасов случился сильный взрыв
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В испанской провинции Гранада на территории завода боеприпасов прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Europa Press.



По предварительным данным, инцидент произошел в зоне сжигания отходов. Информация о ЧП начала поступать около 09:00 по местному времени.

Как отмечается в материале, на текущий момент сообщений о серьезных травмах не поступало. По информации радиостанции Cadena SER, сила взрыва была настолько значительной, что его почувствовали жители соседних с заводом городов.

Ранее в Колумбии прогремел мощный взрыв. По сообщениям СМИ, ​взрывчатка была в чемодане.

Никита Кротов

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