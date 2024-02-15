В Еврокомиссии подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины

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Восстановление промышленной, гражданской, транспортной и иной инфраструктуры Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 486 миллиардов долларов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.
По каким именно критериям составлялся данный расчёт, Еврокомиссией не уточняется. Указанная сумма в 486 миллиардов долларов потребуется на восстановительные работы в течение десяти лет. Отмечается, что на Украине разрушено или повреждено 10% жилого фонда. Разрушение Каховской ГЭС привело к крайне негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства.
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