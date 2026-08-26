В Европарламенте прокомментировали подготовку к 22-му пакету санкций против России
Евродепутат Давид назвал санкции против РФ проявлением слабости ЕС
В Евросоюзе продолжают продумывать очередные санкции против России, не имея при этом четкого представления о завершении украинского конфликта. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.
Ранее в ЕС рассказали о подготовке 22-го пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что он станет самым масштабным с начала российской специальной военной операции на Украине.
«Санкции — это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит конфликт" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания», — сказал евродепутат «Известиям».
При этом он выразил мнение, что анонсированный пакет санкций все же примут, поскольку ни одна из европейских стран не станет выступать против новых ограничений. Тем не менее Давид не исключил, что на это может пойти Словакия. Сейчас глава Евросовета Антониу Кошта пытается убедить Братиславу присоединиться к мерам давления на РФ.