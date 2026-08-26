В Европарламенте прокомментировали подготовку к 22-му пакету санкций против России

26 августа 2026, 13:01

Евродепутат Давид назвал санкции против РФ проявлением слабости ЕС

Фото: iStock/syahrir maulana

В Евросоюзе продолжают продумывать очередные санкции против России, не имея при этом четкого представления о завершении украинского конфликта. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.





Ранее в ЕС рассказали о подготовке 22-го пакета антироссийских санкций. Отмечалось, что он станет самым масштабным с начала российской специальной военной операции на Украине.





«Санкции — это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит конфликт" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания», — сказал евродепутат «Известиям».