В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион

Переговоры России и США в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед, которые сильно отличаются от предыдущей Черноморской инициативы или инициативы Гутерреша, которые де факто не исполнялись. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, сейчас все условия и положения закрепляются на бумаге.