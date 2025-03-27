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В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион

Reuters: Каллас заявила о вреде антироссийских санкций для Центральной Азии
Фото: istockphoto/sinonimas

Фото: istockphoto/sinonimas

От антироссийских санкций страдает Центральная Азия, заявила в рамках 20-й министерской встречи Евросоюза главный дипломат Европы Кая Каллас. Ее цитирует агентство Reuters.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — произнесла Каллас.
После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад фактически объявил РФ экономическую войну, назвав миротворческую миссию России «вторжением». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. При этом Европа настаивает на продолжении санкционного давления на Россию.

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«Это шаг вперед»: в Совфеде прокомментировали итоги переговоров в Эр-Рияде
Сенатор Косачев: переговоры в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед
27 марта 2025, 20:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры России и США в Эр-Рияде стали качественным шагом вперед, которые сильно отличаются от предыдущей Черноморской инициативы или инициативы Гутерреша, которые де факто не исполнялись. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, сейчас все условия и положения закрепляются на бумаге.
«Самая главная часть этого заявления — это предельно четкие условия, когда мы уже перестаем кому бы то ни было верить на слово и когда мы будем настаивать на том, чтобы были обеспечены все без исключения интересы российской стороны. <…> Так что, с моей точки зрения, это как минимум прорыв в переговорной российской позиции», — пояснил сенатор в беседе с RT.
Однако первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал не ожидать быстрого прогресса в российско-американских переговорах. В разговоре с «Известиями» сенатор указал на попытки США дополнить соглашение вопросами контроля украинских энергетических активов и судоходства в Черном море. По его мнению, столь спешная организация переговоров говорит об успехах ВС РФ на фронте.
«Надо признать, что поводом для достаточно спешных переговоров все-таки стал успех Вооруженных сил России на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Было бы иначе — никто не спешил бы с переговорами», — подчеркнул Бондарев.
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В США сделали неожиданное заявление по ядерному оружию для Украины
Спецпосланник Трампа Гренелл: у Киева никогда не было своего ядерного оружия
27 марта 2025, 20:40

Фото: iStock/Gerasimov174

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что у Украины никогда не было ядерного оружия. По его словам, то ЯО, которое Киев передал Москве по Будапештскому меморандуму, на самом деле принадлежало Москве.
«Давайте внесем ясность: никогда не было ядерного оружия у Украины, оно было российским. Она просто его вернула. Это неудобный, но факт», — приводит Pravda.Ru слова американского политика.
В то же время дипломат, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал, почему переговоры России и США в Эр-Рияде длились 12 часов. Как сообщают argumenti.ru, участник переговоров указал на большой круг обсуждаемых вопросов.
«Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по «Черноморской инициативе», по другим вопросам. <…> Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени», — пояснил дипломат.
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Зеленский заявил, что готов говорить напрямую с Путиным
27 марта 2025, 20:33

Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что готов говорить напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — сказал глава киевского режима.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Путин отмечал, что формально по конституции Украины власть принадлежит Верховной раде. Российский лидер также подчеркивал нелегитимность Зеленского и что он не может отменить собственный запрет на переговоры с Москвой.

Зеленский узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением. Президент США Дональд Трамп называл его в соцсетях «диктатором без выборов».

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Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»
27 марта 2025, 20:18

Фото: iStock/vadimrysev

Боец ВС РФ с позывным Черкес рассказал, как российские военные за полтора месяца смогли сбить семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга». По его словам, в зоне СВО объявлена охота на эти гексакоптеры, так как командир дает бойцу десятидневный отпуск за каждый такой сбитый дрон.
«В каких-то случаях тараним их нашими «птичками», в других — используем сетки, которые крепим на дроны. Это спасает жизни наших ребят, поскольку ВСУ охотятся на пехоту», — поделился Черкес в беседе с RT.
Однако сети используются не только для борьбы с вражескими БПЛА, но и для маскировки. Петербургские волонтеры смогли при помощи маскировочных сетей модифицировать противодроновые одеяла, которые скрывают теплое излучение. Так как на фоне природы одеяла были особо заметны, волонтеры стали дополнять их легкой маскировочной сетью, которая «размывает» контуры, пишет «Петербургский дневник».
«Одеяло, спрятанное под сетью, блокирует тепло людей, укрытия или техники, не давая дронам с тепловизорами засечь цель. Тепло не уходит вверх, а распределяется под сетью, снижая интенсивность свечения. Но даже малейшая щель сводит эффект на нет. Поэтому сеть — не просто маскировка, а часть системы. Она скрывает и тепло, и форму объекта», — отметила руководитель волонтерского движения «Шьем Победу Питер» Елена Лимонова.
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Зеленский выступил с наглым заявлением о «миротворцах»
Зеленский: Украине нужны от Европы не миротворцы, а солдаты, готовые воевать
27 марта 2025, 19:57

Владимир Зеленский

Военные, которых европейские государства планируют отправить на Украину в качестве «миротворческого контингента», должны быть готовы воевать. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.
По словам предводителя киевского режима, Украине не нужны силы поддержания мира.

«Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — добавил Зеленский.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.

Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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