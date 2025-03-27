В Европе назвали страдающий от антироссийских санкций регион

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От антироссийских санкций страдает Центральная Азия, заявила в рамках 20-й министерской встречи Евросоюза главный дипломат Европы Кая Каллас. Ее цитирует агентство Reuters.
«Я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны», — произнесла Каллас.После начала российской спецоперации на Украине коллективный Запад фактически объявил РФ экономическую войну, назвав миротворческую миссию России «вторжением». В настоящее время Москва и Вашингтон работают над урегулированием конфликта. При этом Европа настаивает на продолжении санкционного давления на Россию.
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Никита Кротов