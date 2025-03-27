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Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что у Украины никогда не было ядерного оружия. По его словам, то ЯО, которое Киев передал Москве по Будапештскому меморандуму, на самом деле принадлежало Москве.
«Давайте внесем ясность: никогда не было ядерного оружия у Украины, оно было российским. Она просто его вернула. Это неудобный, но факт», — приводит Pravda.Ru слова американского политика.В то же время дипломат, председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин рассказал, почему переговоры России и США в Эр-Рияде длились 12 часов. Как сообщают argumenti.ru, участник переговоров указал на большой круг обсуждаемых вопросов.
«Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по «Черноморской инициативе», по другим вопросам. <…> Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени», — пояснил дипломат.Читайте также:
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