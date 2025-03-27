В США сделали неожиданное заявление по ядерному оружию для Украины

Боец ВС РФ с позывным Черкес рассказал, как российские военные за полтора месяца смогли сбить семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга». По его словам, в зоне СВО объявлена охота на эти гексакоптеры, так как командир дает бойцу десятидневный отпуск за каждый такой сбитый дрон.