В Госдуме предположили, когда закончатся атаки дронов ВСУ на РФ

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Атаки беспилотников со стороны боевиков ВСУ прекратятся с завершением спецоперации на Украине. Такое предположение изданию «Лента.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Я думаю, что они будут продолжать такие террористические действия пока мы не закончим специальную военную операцию», — прокомментировал парламентарий.Он также подчеркнул, что действия украинских боевиков напоминают «некую агонию». В частности, речь идет о попытках шантажировать руководство РФ. При этом Украина продолжает терпеть поражение за поражением.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ пытают военнопленного ВС РФ, требуя от его семьи совершения теракта. В Госдуме также отмечали, что на бесчинства киевских неонацистов необходимо обращать внимание международных организаций.
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Никита Кротов