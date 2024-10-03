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Переданные Украине F-16 уступают российским истребителям. С таким мнением в интервью Business Insider выступил генерал-майор армии Соединенных Штатов Америки в отставке Гордон Дэвис, пишет РИА Новости.
«Даже если мы установим на эти самолеты самые современные системы, они все равно не превзойдут по характеристикам лучшие российские машины», — пояснил он.
По словам Дэвиса, у поставленных единиц есть проблемы с защищенностью и дальностью. Он отметил, что F-16 можно максимально оснастить в плане боеприпасов и РЭБ, однако они все равно будут в определенной степени уязвимы для наземной ПВО, а также для самых современных истребителей России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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