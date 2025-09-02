Путин: Россия никогда не препятствовала вступлению Украины в ЕС
Россия никогда не препятствовала вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим словацким коллегой Робертом Фицо.
По словам главы государства, Россия не против вступления Украины в Евросоюз, но вхождение страны в состав НАТО — это уже другой вопрос. Путин отметил, что это для РФ неприемлемо. При этом единственная цель России на Украине — это защита собственных интересов.
К тому же президент высказался об обеспечении гарантий безопасности. Путин считает, по данному вопросу стороны могут прийти к консенсусу.
