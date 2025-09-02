Путин: Россия никогда не препятствовала вступлению Украины в ЕС

02 сентября 2025, 13:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия никогда не препятствовала вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим словацким коллегой Робертом Фицо.