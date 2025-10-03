В Европе призвали ЕК к соблюдению международного права в отношении активов РФ
В Euroclear призвали ЕК блюсти международное право в отношении активов России
Представитель бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы России, призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при решении вопроса об их использовании. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что часть средств из так называемого «репарационного кредита» для Украины за счёт замороженных в Европе российских суверенных активов направят на закупки вооружений у европейских производителей.
«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — добавили в Euroclear.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свою очередь ожидает «конкретного решения» по этим активам в течение трёх недель и отметил, что среди европейских лидеров существует значительное согласие в пользу использования российских средств для помощи Украине.