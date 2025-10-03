В Европе призвали ЕК к соблюдению международного права в отношении активов РФ

03 октября 2025, 21:01

В Euroclear призвали ЕК блюсти международное право в отношении активов России

Фото: istockphoto/SSV-Photo

Представитель бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы России, призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при решении вопроса об их использовании. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что часть средств из так называемого «репарационного кредита» для Украины за счёт замороженных в Европе российских суверенных активов направят на закупки вооружений у европейских производителей.





«Мы призываем к соблюдению законодательства, в том числе международного права, в отношении использования этих активов российского Центрального банка», — добавили в Euroclear.