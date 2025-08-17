В Европе раскрыли план Трампа по Зеленскому и Украине
La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский откажется пойти на уступки
Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины, если Владимир Зеленский не согласится на его условия и не пойдет на уступки, считает испанская газета La Vanguardia.
По мнению журналистов издания, в случае отказа Зеленского от предложенного Трампом плана, тот может публично демаршировать — вплоть до того, чтобы выставить главу киевского режима из Овального кабинета перед телекамерами. Авторы напомнили, что около полугода назад Вашингтон приостановил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом после инцидента во время переговоров.
«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал Зеленскому несколько рекомендаций по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Мерц также намерен поднять эту тему на встрече «коалиции желающих» 17 августа.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом, которая оказалась напряженной: Трамп выдвинул Зеленскому множество претензий, а вице‑президент США Джей Ди Вэнс усмотрел в его поведении неуважение и неблагодарность. После перепалки была сорвана церемония подписания соглашения, и Зеленский покинул Белый дом.