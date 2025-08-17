В Европе раскрыли план Трампа по Зеленскому и Украине

17 августа 2025, 22:56

La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский откажется пойти на уступки

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины, если Владимир Зеленский не согласится на его условия и не пойдет на уступки, считает испанская газета La Vanguardia.





По мнению журналистов издания, в случае отказа Зеленского от предложенного Трампом плана, тот может публично демаршировать — вплоть до того, чтобы выставить главу киевского режима из Овального кабинета перед телекамерами. Авторы напомнили, что около полугода назад Вашингтон приостановил поставки военной помощи и обмен разведданными с Киевом после инцидента во время переговоров.





«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — сказано в материале.