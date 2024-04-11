В Европе раскрыли зловещий план Киева против России

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Неудачи на фронте могут сподвигнуть Украину устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, пишет хорватское издание Advance.
«У Украины нет ядерного оружия, но она может спровоцировать ядерный взрыв на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе», — говорится в статье.Обозреватель отметил, что Киев, будучи в проигрышной позиции в конфликте с Россией, может предпринять очень опасный шаг, который принесет катастрофические последствия.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений не зафиксировано.
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Артем Кузьмин