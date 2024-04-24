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Американская военная помощь не поможет Украине достичь паритета с Россией

Аналитик Сэвилл: военная помощь США Украине немного сократит разрыв с Россией
24 апреля 2024, 10:11
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Военная помощь США, даже в случае быстрой доставки, не поможет Украине достичь паритета с РФ. Она лишь поможет немного сократить разрыв. Об этом заявил аналитик Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.

После одобрения пакета помощи перед Америкой стоит задача доставки военной техники и боеприпасов на Украину. Пентагон неоднократно заявлял, что «накапливает» военное оборудование перед голосованием, чтобы как можно скорее передать его Киеву.

Отмечается, что не ясно сколько потребуется времени, чтобы помощь прибыла на передовую. Это зависит от того, сколько сейчас техники находится на складах Европы. Аналитик заявил, что даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не сможет уравнять возможности украинских военных с российскими. По его мнению, американская помощь лишь немного «сократит разрыв».



Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
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#крымский сво
#всу
«Что-то пошло не так»: в ВСУ рассказали об оставивших свои позиции бригадах
Forbes: за несколько недель две бригады ВСУ оставили свои позиции
24 апреля 2024, 11:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Об этом пишет Forbes.
Командир 47-й бригады ВСУ Николай Мельник сообщил, что в ходе ротации 115-я бригада должна была занять место его подразделения, однако часть их военных просто сбежала.

Ранее аналогичная ситуация произошла в 67-й механизированной бригаде ВСУ, участвовавшей в боевых действиях недалеко от Часова Яра. Там произошёл внутренний конфликт, в результате которого часть бойцов сбежала.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее сообщал, что украинские военные отказались заходить на позиции в населённом пункте Новобахмутовка под Авдеевкой. В результате, их действия привели к срыву ротации и созданию угрозы большому отрезку фронта.

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#сво
#украина
#всу
#военные
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На Украине суды начали выносить приговоры военным за отказы выполнять приказы
24 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/Zolnierek

Украинские суды начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования в ходе попыток удержания позиций в сене Крынки Херсонской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».
За последнее время в реестре судебных решений появилось по меньшей мере семь таких приговоров. В результате решением суда к пяти годам тюрьмы были приговорены два морпеха, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре прошлого года.

Также в двум годам лишения свободы был приговорён гранатомётчик из Винницкой области. Он не выполнил приказ об осуществлении замены личного состава бригады в Крынках, удерживании позиций и не допуска прорыва противника. Отмечается, что мужчина публично отказался от выполнения требований командования.

Остальные военные, привлечённые за аналогичные нарушения, отделались дисциплинарными наказаниями.

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#суд
#украина
#военные
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#приговор
#нарушения
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«Харьков – всё»: Терехов сообщил о катастрофических разрушениях объектов энергетики
Мэр Харькова Терехов: в городе отсутствует собственная генерация электричества
24 апреля 2024, 10:39

Фото: iStock/happyphoton

Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телеканала «Рада».
Он подчеркнул, что в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.

Электроснабжение Харькова осуществляется через соседние области, однако этого недостаточно, поэтому дефицит сохраняется. В связи с этим, в городе были введены графики отключения электроэнергии. Такие меры действуют как для горожан, так и для производственных предприятий.

Ранее, 22 марта, в Харькове произошло как минимум 15 взрывов, после чего власти города сообщили о повреждении критической инфраструктуры. Тогда Харьков был полностью обесточен. Представители офиса Зеленского заявляли, что в городе сложилась самая сложная ситуация после ударов ВС РФ.

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#вс рф
#сво
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Подполье сообщило об ударе в украинском Кременчуге
Лебедев: в Кременчуге зафиксировали удар по территории аэродрома или НПЗ
24 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/RamonCast

В городе Кременчуг Полтавской области Украины зафиксировали удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальных сообщений об ударе нет, поэтому данные сильно разнятся. Одни СМИ пишут, что прилёт осуществлён в аэродром, рядом с которым находится тренажёрное здание для пилотов вертолётов, казармы и столовая.

Другие сообщают о прилёте на территории НПЗ, расположенного неподалёку от аэродрома. На заводе не все резервуары были уничтожены ранее совершёнными ударами, поэтому часть их них до сих пор полна.

Лебедев убеждён, что прилёт всё же был совершён в аэродром, поскольку в случае взрыва горюче-смазочных материалов, наблюдался был большой столб густого чёрного взрыва, а таковой не наблюдается.

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#вс рф
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#украина
#спецоперация
#нпз
#аэродром
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Пленный боец ВСУ рассказал, кто воюет на передовой
Пленный боец ВСУ: на передовой мало молодых украинцев, в основном старше 50 лет
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/Olena_Z

На передовой участвует небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ, в основном там находятся люди старше 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца ВСУ, сдавшегося в плен под Работино в Запорожской области.
Он отметил, что офицеры присутствуют лишь на этапе назначения задач и не оказывают необходимой поддержки и руководства в процессе их выполнения.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией. По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам РФ. Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.

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#сво
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Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина
Захарова: молчание ЮНЕСКО в связи с убийством Ерёмина подрывает её авторитет
24 апреля 2024, 10:00

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась из-за отсутствия реакции на Западе из-за смерти в зоне проведения СВО военного корреспондента Сергея Еремина. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратилась к генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле с вопросом о том, почему не было дано никаких оценок кровавой деятельности украинских боевиков. По словам Захаровой, 22 апреля отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО и Азуле, «наверное, постеснялась омрачить скорбной темой» данное мероприятие.

Захарова также задалась вопросом, как ЮНЕСКО может являться глобальным ориентиром, если ее руководитель демонстрирует полное отсутствие эмпатии к такой трагедии.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#всу
#захарова
#мид рф
#журналист
#смерть
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В Москве покажут трофейное оружие из зоны СВО
В Парке Победы пройдёт выставка трофейного вооружения из зоны СВО
24 апреля 2024, 09:33

Фото: iStock/Aleks_G

В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими силами в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, выставка откроется уже 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины.

Здесь можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC. Трофейная техника будет расположена на площади перед музеем Победы и разделена на тематические зоны. При экспонатах будут установлены информационные стенды.

Кроме техники на выставке будет представлено и иностранное стрелковое оружие, а также важные боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

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#техника
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#танк
#машина
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Минобороны показало кадры уничтожения российскими Су-25 опорных пунктов ВСУ
24 апреля 2024, 09:16

Фото: iStock/Aleks_G

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам, а также живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

По словам авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно уничтожены.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.

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#всу
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#удар
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Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша
24 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ атаковали общежитие в Харькове, где находились солдаты ВСУ, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар пришелся по общежитию, которое находилось в переулке Отакара Яроша. Координатор подполья отметил, что ночью был прилет в здание, которое бойцы ВСУ использовали для ротации войск в населенном пункте Боровая Харьковской области. Отмечается, что там находилось до тридцати человек, а во дворе располагались 6 единиц боевой техники.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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