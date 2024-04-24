Американская военная помощь не поможет Украине достичь паритета с Россией

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Военная помощь США, даже в случае быстрой доставки, не поможет Украине достичь паритета с РФ. Она лишь поможет немного сократить разрыв. Об этом заявил аналитик Мэтью Сэвилл из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.
После одобрения пакета помощи перед Америкой стоит задача доставки военной техники и боеприпасов на Украину. Пентагон неоднократно заявлял, что «накапливает» военное оборудование перед голосованием, чтобы как можно скорее передать его Киеву.
Отмечается, что не ясно сколько потребуется времени, чтобы помощь прибыла на передовую. Это зависит от того, сколько сейчас техники находится на складах Европы. Аналитик заявил, что даже быстрая доставка артиллерийских снарядов не сможет уравнять возможности украинских военных с российскими. По его мнению, американская помощь лишь немного «сократит разрыв».
Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова