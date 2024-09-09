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В ФАДН обвинили Запад в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

09 сентября 2024, 10:37
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов заявил, что западные страны пытались спровоцировать межнациональный конфликт под Курском, используя для этого грузинский народ. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, грузинский легион активно участвует со стороны Вооруженных сил Украины. При этом в Курской области проживает 130 000 грузин, которые являются местными жителями и гражданами Российской Федерации.

«Начали писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тыс. грузин спокойно живут и работают в Курской области?», — поделился он.



Таким образом, среди граждан Курской области начали раскачивать идею, что за вторжение необходимо мстить местным грузинам.

Он рассказал, что приезжал в область с гуманитарной миссией. По его словам, в составе группы был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, который призывал своих соотечественников сложить оружие.

Он отметил, что Давид Цецхладзе собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на бедственное положение сограждан. В результате они определили необходимую гуманитарную помощь для пострадавших районов Курской области. Для пунктов временного размещения были отправлены продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы и телевизоры.

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#всу
#солдат
#пво
«Очередная уловка»: в Госдуме высказались о словах Шольца про переговоры с Россией
Депутат Белик назвал слова Шольца о переговорах с Россией очередной уловкой
09 сентября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Запад таким образом прощупывает почву для возможных переговоров, на которых начнет требовать от российской стороны уступки.
«Сегодня Шольц — это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — пояснил Белик.
Он добавил, что на самом деле на Западе никто не рассматривает всерьез переговоры с Россией, так как американский ВПК зарабатывает на поставках оружия Киеву серьезные деньги, а Европа — их вассал.
«Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня — это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит», — отметил депутат.
Ранее Шольц в беседе с немецким телеканалом ZDF заявил, что пришло время, чтобы подискутировать на тему как можно ускорить завершение украинского конфликта. Канцлер, по его же словам, вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским хочет видеть Россию на очередной мирной конференции.

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#переговоры
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Жительница Курской области рассказала, как пряталась в реке от БЛА ВСУ
09 сентября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/Leonid Andronov

Дроны Вооруженных сил Украины постоянно атаковали эвакуирующихся на лодке по реке людей, которые были вынуждены прятаться от опасности в воде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на жительницу приграничного Кореневского района Курской области Валентину.
«Мы мчим, а тут беспилотники начали летать.мДальше на лодке переправлялись. А мост разбитый. Мы на лодке, на моторной лодке. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться», — рассказала она.

Сейчас женщина находится в одном из пунктов временного размещения (ПВР) региона. По ее словам, там ей оказали всю необходимую помощь.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

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#конфликт
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#всу
#запад
#атака
#пво
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В Польше за два месяца не набрали ни одного человека в «Украинский легион»
09 сентября 2024, 10:51

Фото: iStock/macky_ch

В Польше сорвали сроки по созданию «Украинского легиона», не набрав в него за два месяца ни одного человека. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. Киев до сих пор не приступил к набору персонала в подразделение, указано в материале.
По данным издания, в легион должны были набирать добровольцев из числа тех украинцев, которые уехали в Польшу или другие страны Европы, а после обучать их в Войске Польском.

Отмечается, что неправдой оказались и слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявлял, что в «Украинский легион» подали заявки уже несколько тысяч украинцев.

Создание «Украинского легиона» анонсировали в начале июля. С помощью этой инициативы киевский режим надеялся привлечь несколько новых бригад.

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#всу
#иностранцы
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Управляемую авиабомбу ВСУ сбили силы ПВО над российским регионом
В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу
09 сентября 2024, 09:37

Фото: iStock/Kamila Kozioł

В приграничном районе Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 02:09 по московскому времени. Сигнал был отменён через 7 минут. Затем был активирован снова ещё один раз.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», — отметил он.

Российские военные продолжают отбрасывать вражеские группировки ВСУ с территории Курской области. По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 11,2 тыс. солдат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции.

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#военные
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#всу
#солдат
#атака
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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предрек конец СВО
Алаудинов: уничтожение оставшихся ресурсов ВСУ станет финальной частью СВО
09 сентября 2024, 09:34

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение оставшихся ресурсов Вооруженных сил Украины станет финальной частью специальной военной операции. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, Киев имеет в распоряжении порядка четырех бригад техники и личного состава. Командир рассказал, что военные ВС РФ следят за тем, где будут задействованы эти бригады.

«Уничтожение этого ресурса, а также занятие приемлемых для России тактических позиций станет финальной частью завершения специальной военной операции», — считает Алаудинов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях.

До этого генерал-майор рассказал, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#вс рф
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#солдат
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«Злость украинцев»: стало известно, что станет финальным ударом для Зеленского
NI: провал атаки в Курской области может стать финальным ударом для Зеленского
09 сентября 2024, 08:49

Провалившаяся атака в Курской области на фоне потерь ВСУ в Донбассе может довести недовольство украинцев до критического значения и стать последним ударом для Владимира Зеленского. К таким выводам пришел бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.
«Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский две предыдущие компании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — написал аналитик.
По мнению Инглиша, украинцы все больше начинают винить Зеленского и весь киевский режим в том, что стало с Украиной, а элиты перестают скрывать свое презрение к нему.
«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — резюмировал эксперт.
Ранее британский журнал The Economist сообщал, что украинские войска, дислоцированные в Донбассе, терпят большие потери в ходе наступления российских войск, а группировки ВСУ н находятся под угрозой окружения.

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#всу
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#зеленский
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Командир спецназа «Ахмат» сделал шокирующее заявление о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Алаудинов: от содержимого гаджетов солдат ВСУ волосы дыбом встают
09 сентября 2024, 08:42

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что от содержимого гаджетов солдат Вооруженных сил Украины волосы дыбом встают. Об этом информирует ТАСС.
«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь», — рассказал он.

По его словам, некоторые люди подвергаются насильственному избиению и принуждению к участию в боевых действиях. Командир также отметил, что часть найденных телефонов принадлежит погибшим солдатам, а другая — тем, кто сдался в плен.

«У них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — добавил Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском.

До этого генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российскими военными была остановлена попытка прорыва противника на двух направлениях в Курской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#военная техника
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ТАСС: Избивавший людей под Курском пленный ВСУ Панченко опасается возмездия
09 сентября 2024, 08:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинский военнопленный Панченко, который совершал насилие над мирными жителями и солдатами-срочниками в Суджанском районе Курской области, обратился с просьбой о прощении к их родным и близким. Он опасается последствий за свои преступные действия. Об этом информирует ТАСС.
«Мне страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал», — сказал он.

Панченко добавил, что дома его ждут родители и младший брат.

В середине августа спецназ «Ахмата» уничтожил две группы украинских военных в Суджанском районе. Панченко оказался одним из немногих выживших, кто смог сдаться в плен. На экшн-камерах боевиков были обнаружены записи, на которых видно, как Панченко наносит удары прикладом по голове мирным жителям, пытаясь заставить их забраться в кузов грузовика.

Ранее сообщалось, что ССО Вооруженных сил Украины возглавили ударный кулак группировки противника под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#участок
#всу
#наемники
#атака
#дроны
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Учительница Звягина: ВСУ разрушили школу в Курской области, а село сожгли
09 сентября 2024, 08:35

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Учительница Ирина Звягина, работавшая в школе села Ворожба Суджанского района Курской области, рассказала, что ее школа разрушена от ударов ВСУ, а большая часть села сгорела после атак дронов. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости. По ее словам, некоторым семьям, которые находятся в ПВР, уже некуда возвращаться.
Звягина преподает английский язык в сельской школе, а сейчас вместе с сыном, дочкой и мамой живет в пункте временного размещения в Курске, там же работает. Она отметила, что большую часть ее односельчан эвакуировали 7 августа, когда произошла атака ВСУ на Курскую область.
«Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чем были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жилье, у кого-то нет. Поселок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», — поделилась учительница.
Звягина добавила, что не собирается возвращаться в родное село и будет строить новую жизнь в Курске.
«Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь», — рассказала преподаватель.
Ранее житель другого курского поселка, Теткино, рассказал, что боевики ВСУ сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди.
«В Теткино остаются еще люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина», —поделился он.
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