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Руководитель ФАДН России Игорь Баринов заявил, что западные страны пытались спровоцировать межнациональный конфликт под Курском, используя для этого грузинский народ. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, грузинский легион активно участвует со стороны Вооруженных сил Украины. При этом в Курской области проживает 130 000 грузин, которые являются местными жителями и гражданами Российской Федерации.
Таким образом, среди граждан Курской области начали раскачивать идею, что за вторжение необходимо мстить местным грузинам.
Он рассказал, что приезжал в область с гуманитарной миссией. По его словам, в составе группы был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, который призывал своих соотечественников сложить оружие.
Он отметил, что Давид Цецхладзе собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на бедственное положение сограждан. В результате они определили необходимую гуманитарную помощь для пострадавших районов Курской области. Для пунктов временного размещения были отправлены продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы и телевизоры.
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«Начали писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тыс. грузин спокойно живут и работают в Курской области?», — поделился он.
Таким образом, среди граждан Курской области начали раскачивать идею, что за вторжение необходимо мстить местным грузинам.
Он рассказал, что приезжал в область с гуманитарной миссией. По его словам, в составе группы был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, который призывал своих соотечественников сложить оружие.
Он отметил, что Давид Цецхладзе собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на бедственное положение сограждан. В результате они определили необходимую гуманитарную помощь для пострадавших районов Курской области. Для пунктов временного размещения были отправлены продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы и телевизоры.
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Дарья Осипова