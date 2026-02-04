Благотворительную акцию «Тележки Добра» проведут в городах России в феврале

04 февраля 2026, 12:27

Фото: iStock/vejaa

В десяти российских городах в феврале проведут благотворительную акцию «Тележки Добра», приуроченную ко Дню Защитника Отечества. В рамках мероприятия можно будет наполнить тележку или корзинку вещами и продуктами для бойцов СВО.