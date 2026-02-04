Благотворительную акцию «Тележки Добра» проведут в городах России в феврале
В десяти российских городах в феврале проведут благотворительную акцию «Тележки Добра», приуроченную ко Дню Защитника Отечества. В рамках мероприятия можно будет наполнить тележку или корзинку вещами и продуктами для бойцов СВО.
По данным Общественной Службы Новостей, 6 февраля сборы пройдут в Тюмени, 7 февраля — в Архангельске, 8–9 февраля — в Екатеринбурге, 12 февраля — в Краснодаре, 13 февраля — в Сочи, 14 февраля — в Перми, 20 февраля — в Москве, 21 февраля — в Тамбове и Воронеже, а 22 февраля мероприятие состоится в Луганске.
По окончанию акции все собранное тщательно упакуют и отвезут на Донбасс. Отмечается, что опытные волонтеры СВО — члены команды «Тележек Добра» под руководством Арама Арчера повезут груз в госпитали, а также на передовую в ЛНР и ДНР.
Для участия в прошлой акции объединились звезды российского шоу-бизнеса, чиновники и бизнесмены, а также волонтеры и участники спецоперации. С их помощью удалось собрать сладости и игрушки для детей-сирот Донбасса, медикаменты для раненых, а также продукты питания и необходимые вещи для бойцов, выполняющих боевые задачи в ходе российской специальной военной операции на Украине.
