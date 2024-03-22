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На данный момент в украинском конфликте участвует 21 гражданин ФРГ.
Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на официальный ответ министерства внутренних дел Германии.
Согласно данным ведомства, из 21 гражданина Германии, 14 имеют документальные свидетельства своего прямого участия в военных действиях. Из них трое сражаются на стороне Украины, а одиннадцать — на стороне России.
Статья также отмечает, что граждане Германии, принимающие участие в конфликте, в основном исповедуют экстремистские взгляды, как крайне левые, так и крайне правые.
Ранее было объявлено о ликвидации возможного командира «Нормандской бригады» со стороны Вооруженных сил России. Этим командиром был канадец Жан-Франсуа Ратель, известный по кличке Хрульф. Ему было 36 лет. Предположительно, он придерживался ультраправых взглядов.
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Согласно данным ведомства, из 21 гражданина Германии, 14 имеют документальные свидетельства своего прямого участия в военных действиях. Из них трое сражаются на стороне Украины, а одиннадцать — на стороне России.
Ранее было объявлено о ликвидации возможного командира «Нормандской бригады» со стороны Вооруженных сил России. Этим командиром был канадец Жан-Франсуа Ратель, известный по кличке Хрульф. Ему было 36 лет. Предположительно, он придерживался ультраправых взглядов.
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Артем Кузьмин