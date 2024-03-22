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В ФРГ назвали число воюющих на стороне России граждан

Berliner Zeitung: 21 гражданин ФРГ участвует в конфликте на Украине
22 марта 2024, 15:01
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На данный момент в украинском конфликте участвует 21 гражданин ФРГ.
Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на официальный ответ министерства внутренних дел Германии.

Согласно данным ведомства, из 21 гражданина Германии, 14 имеют документальные свидетельства своего прямого участия в военных действиях. Из них трое сражаются на стороне Украины, а одиннадцать — на стороне России.


Статья также отмечает, что граждане Германии, принимающие участие в конфликте, в основном исповедуют экстремистские взгляды, как крайне левые, так и крайне правые.

Ранее было объявлено о ликвидации возможного командира «Нормандской бригады» со стороны Вооруженных сил России. Этим командиром был канадец Жан-Франсуа Ратель, известный по кличке Хрульф. Ему было 36 лет. Предположительно, он придерживался ультраправых взглядов.

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ТАСС: два взрыва произошло в районе воинских частей в Николаевской области
22 марта 2024, 15:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Два мощных взрыва произошло в районе воинских частей у села Бугское Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя подполья Сергея Лебедева, в этих воинских частях стояла боевая техника. Также там могли находиться иностранные наемники с соседнего аэродрома.

«Два мощных взрыва в районе военных частей в селе Бугское в 11:33 и 11:47. Воздушной тревоги не было. В целом, это советские части, там ВСУ тероборона, много техники», — цитирует ТАСС Лебедева.

Он также уточнил, что рядом находится Мартыновский аэродром, где часто фиксируется присутствие иностранных наёмников.

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#аэродром
#техника
#всу
#наемники
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«Удары возмездия»: ВС РФ ответили за атаки ВСУ на Белгородскую область
Минобороны РФ: ВС РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ
22 марта 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, армия России нанесла 49 ударов возмездия по объектам ВСУ в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва вражескими ДРГ в приграничные регионы страны. Об этом заявили в Минобороны России.
«Нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами», - рассказали в оборонном ведомстве России.

Там уточнили, что в результате российских ударов уничтожены центры принятия решений ВСУ, а также аэродромы, предприятия по ремонту вооружения и военной техники. Также под удар ВС РФ попали места хранения беспилотников и безэкипажных катеров.
Кроме того, ликвидированы военные ВСУ и иностранные наёмники.

Также в Минобороны заявили, что армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников.

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#военные
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#удар
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«Наводит ужас»: Военный эксперт рассказал о русском оружии, которое сложно уничтожить ВСУ
Военэксперт Сивков: нет абсолютного оружия, которое нельзя победить
22 марта 2024, 15:07

Фото: istock / vadimrysev

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала года уничтожили девять таков Abrams и Leopard.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с «Радио 1» рассказал, какое оружие в ВСУ сложнее всего обнаружить российским войскам и уничтожить его.
«Сложно обнаружить и уничтожать реактивную систему залпового огня. Они быстро выходят на позицию, применяют и уходят. Сложно обнаружить и уничтожать малые тактические группы диверсантов. Вообще, всё сложно уничтожать, если существует система оперативной ориентировки, а у них она хорошо построена», — заявил эксперт.
Отвечая на вопрос о том, какое оружие самое страшное для ВСУ, Сивков ответил, что никакое. Он пояснил, что нет абсолютного оружия, которое нельзя победить и оно всегда наводит ужас.
«Бомба особо крупного калибра, полторы тонны, за счет большой расхитительной силы, конечно, вызывает у них озабоченность и беспокойство. Вот сейчас появится ФАС-3000. Фугасная бомба весом в три тонны. Это еще больше», — заявил Сивков.
Военный эксперт пояснил, что такие бомбы применялись в Великую Отечественную войну. Так, армия СССР сбрасывала по Кёнигсбергу бомбы весом в пять тонн, чтобы принудить противника сдаться При попадании, к примеру, в форт такая бомба развалила его, а его защитники оказывались оглушены или контужены, за счет чего форт был взят.
«У нас есть ФАП-9000. 9-тонная. Но для него нет носителя. У 16-й был носитель. Он мог сбрасывать эти бомбы. Сейчас у нас просто под самолетом нет держателя. Это сделают эти держатели. 122-й М-3 может поднять две таких бомбы. Легко. Вот. Боевая нагрузка 24 тонны», — рассказал Сивков.
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Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины
Мэр Терехов: Харьков полностью обесточен
22 марта 2024, 15:03

Фото: iStock/happyphoton

Харьков полностью обесточен, в городе нет света, водоснабжения и отопления, заявил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
Терехов записал видеообращение к харьковчанам, где призвал сохранять спокойствие и рассказал, что город обесточен, отсутствует электричество, водо- и теплоснабжение. Глава города констатировал, что не работает электротранспорт и горячие линии всех экстренных служб: полиции, скорой, аварийной газовой службы. Также на улицах не работают светофоры.

Утром 22 марта В Харькове произошло около 15 взрывов, получили повреждения объекты критической инфраструктуры города.

ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#атака
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Российские военные взяли под контроль село Мирное в Запорожской области
22 марта 2024, 14:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России полностью освободила от ВСУ село Мирное в Запорожской области, полностью взяв его под свой контроль. Об этом заявили в Минобороны России.
«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшено тактическое положение по переднему краю», — рассказали в Минобороны РФ.

Также в сообщении уточняется, что в ДНР в районах Урожайного, Ровнополя и Шахтёрского были ликвидированы украинские подразделения нацгвардии и теробороны.

Всего российские военные отразили пять контратак на данном направлении. За неделю потери ВСУ там составили более 935 человек живой силы, а также военная техника.

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#всу
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В Минобороны РФ прокомментировали массированный удар по Украине в ночь на 22 марта
МОРФ: Армия России нанесла массированный удар по объектам энергетики и ВПК ВСУ
22 марта 2024, 14:32

Фото: iStock/bpawesome

Армия России в ночь на 22 марта нанесла массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса Украины, а также по местам скопления бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Об этом Минобороны РФ заявило в своей ежедневной сводке.
«Сегодня был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в результате российского удара удалось остановить работу предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Также была уничтожена военная техника и боеприпасы иностранного производства, которые были предоставлены Украине странами НАТО. Кроме того, удалось нарушить доставку техники к линии соприкосновения. Также была поражена живая сила ВСУ и иностранные наёмники в районах восстановления боеспособности.

Все цели удара достигнуты и уничтожены, заключили в Минобороны России.

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#вооружения
#удар
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На Украине заявили о грядущем наступлении ВС РФ
Павлюк: Армия России готовится пойти в новое наступление
22 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России может летом текущего года пойти в новое наступление, под которое создаётся группировка из более чем 100 тысяч солдат. Об этом заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Павлюк.
«Есть вероятность, что к началу лета они (ВС РФ – ред.) могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений», — сказал Павлюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что ВСУ готовятся к разному развитию ситуации.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование отводит боеспособные части ВСУ вглубь страны, чтобы сохранить их на фоне успешного наступления российских войск, а на линии соприкосновения остаются в основном мобилизованные.

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#вс рф
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На востоке Украины более тысячи шахтеров оказались запертыми под землей
22 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/Adam88xx

В Днепропетровской области Украины и в части ДНР, находящейся под контролем Киева, более тысячи горняков оказались запертыми в шахтах под землей из-за аварийного отключения электричества после взрывов на энергообъектах Украины. Об этом информирует пресс-служба региональной компании ДТЭК в своем телеграм-канале.
По данным Укрэнерго, повреждены десятки объектов энергосистемы, замечены аварийные отключения света в ряде областей Украины. Из-за перебоев в обеспечении светом более тысячи украинских горняков оказались запертыми в шахтах, ведется эвакуация.

Украинская энергосистема в ночь на пятницу 22 марта подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение станции. Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после пожара и повреждений в ходе атаки ВС РФ.

Масштабы ущерба и последствия атаки для энергосистемы Украины будут оценены специалистами в ближайшее время. Как сообщили в «Энергоатоме», есть риск блекаута на Запорожской АЭС.

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«Бить по Киеву»: в Госдуме заявили, что Украина не поняла Россию по-хорошему
Картаполов: если Киев не понимает по-хорошему, Москва объяснит на понятном языке
22 марта 2024, 13:59

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Если Украина не желает диалога, то Россия будет вынуждена обращаться к ним на языке, который они понимают, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что украинская сторона продолжает агрессивные действия в отношении мирного населения, поэтому Россия вынуждена отвечать так, чтобы украинцы поняли, за что они получают ответные удары.

Картаполов подчеркнул, что оценивать эффективность ударов еще рано, так как требуется более детальная разведка целей и анализ ущерба, но по первичным данным результаты ударов считаются удовлетворительными.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на пятницу энергосистема страны подверглась масштабной атаке. В результате атаки пострадали объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины. По его словам, это была одна из крупнейших атак на энергосистему за всю ее историю, в ходе которой были атакованы тепловые и гидроэлектростанции по всей стране.

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