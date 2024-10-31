Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Единственный вариант завершения конфликта на Украине — это переговоры с президентом России Владимиром Путиным, считает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Соответствующее заявление политик сделал на дискуссии «Мир в Европе», которую организовало швейцарское издание Weltwoche. В мероприятии также участвовал венгерский премьер Виктор Орбан.
Летом Владимир Путин предлагал Украине свой мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, а также вывести войска из регионов РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.
Киев проигнорировал предложение.
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«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — прим. ред), это абсурдно. С кем еще говорить... это же невозможно, когда говорят: «Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине». В европейской истории этого не удавалось никогда... этого так достичь нельзя», — произнес экс-канцлер ФРГ.
Летом Владимир Путин предлагал Украине свой мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, а также вывести войска из регионов РФ. Кроме того, с России должны снять все санкции.
Киев проигнорировал предложение.
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Никита Кротов