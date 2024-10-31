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«Уже мертвец»: в США высказались об СВО на Украине

Офицер США Дэвис удивлен, что СВО на Украине продолжается
Фото: istockphoto/nndanko

Фото: istockphoto/nndanko

Продолжение противостояния на Украине не имеет смысла для киевского режима, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец», — пояснил собеседник.
Дэвис добавил, что боевики ВСУ не могут удержать имеющиеся у них территории, не то, что вернуть утерянные. Если Россия сохранит нынешние темпы наступления, то украинская республика будет разрушена окончательно, уверен эксперт.



«Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен», — резюмировал Дэвис.

Ранее отставной генерал ВСУ рассказал, что происходит на Украине. Речь идет о мобилизации.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.

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Зеленский раскрыл истинные причины нападения на Курскую область
Зеленский: Киев воспользуется операцией под Курском для дипломатии
31 октября 2024, 20:50

Владимир Зеленский

Киевский режим воспользуется нападением ВСУ на Курскую область в качестве дипломатического хода, заявил на своем YouTube-канале Владимир Зеленский.
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — сказал он.
Политик назвал причины вторжения в российский регион. С его слов, Украина воспользуется действиями своих военных, чтобы реализовать собственные инициативы по урегулированию конфликта.

Зеленский также допустил использование вторжения в приграничье Курской области в тактических целях.

Боевики ВСУ напали на Курскую область ранним утром, 6 августа. Бои там продолжаются и сегодня.

Ранее американский военный аналитик объяснил, почему продолжение боевых действий на Украине бессмысленно для Киева.

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Shot: три дрона ударили по предприятиям ТЭК в Башкирии
31 октября 2024, 20:28

Фото: istockphoto/NiseriN

Три беспилотника ударили по предприятиям топливно-энергетического комплекса в Башкирии, пишет Shot. Согласно публикации, два дрона упали в промзоне, а из-за еще одного аппарата были выбиты стекла.
Пострадавших, а также разрушений в результате инцидента нет, проинформировали республиканские власти.

Ранее в уфимском аэропорту ввели временные ограничения. Авиагавань не выпускает и не принимает самолеты.

Перед этим российский чиновник высказался о послании боевиков ВСУ жителям Бердянска Запорожской области.

Он отметил лицемерие киевских властей и их человеконенавистническую политику.

Противник регулярно атакует российские регионы, выбирая не относящиеся к боевым действиям объекты.

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Бывший генерал ВСУ заявил о массовом дезертирстве на Украине
Экс-генерал ВСУ Кривонос: на Украине до фронта доходят 10 мобилизованных из 100
31 октября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На Украине на фронт попадают десять из ста мобилизованных человек, заявил бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей». Он подчеркнул, что в мобилизации нет смысла, если люди не подготовлены.
«Коэффициент полезного действия от этого будет? Если из 100 человек на фронт доходят только 10. А если у нас уже 100 тысяч самовольно оставили части… Они дезертиры», — прокомментировал собеседник.
На Украине постоянно ужесточают мобилизацию, людей насильно отправляют на фронт. Некоторые граждане доходят до силового противостояния с военкомами.

Ранее военный аналитик оценил положение украинских боевиков на Курском направлении.

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Зеленский дерзко высказался о Трампе
Зеленский: Трамп не остановит конфликт, заставив Украину отдать территории
31 октября 2024, 19:57

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты США Дональд Трамп при победе на выборах не убедит Киев отдать территории, чтобы завершить украинский конфликт. Об этом заявил Владимир Зеленский на своем YouTube-канале.
«Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится», — сказал украинский политик.

Выборы президента США состоятся во вторник, 5 ноября.

Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя раскрыл страшную правду о главе киевского режима. Дипломат рассказал о том, что бесит Зеленского и чего ему «не хватает».

Также стало известно, что произошло в Харьковской области.

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«Мяса не хватает»: Небензя раскрыл правду о Зеленском
Небензя: Зеленского бесит, что украинцы переезжают в новые регионы РФ
31 октября 2024, 19:43

Владимир Зеленский

Жители Украины массово переезжают в новые российские регионы, что бесит Владимира Зеленского и киевскую власть в целом, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Зеленскому все равно «пушечного мяса не хватает».
«У Зеленского и его клики вызывает бешенство тот факт, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов осенью 2022 года», — сказал постпред РФ при международной организации.
В сентябре 2022 года в состав России вошли в результате референдума Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киевский режим не признает итоги голосования, продолжая атаковать указанные субъекты.

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ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области
МО РФ: бойцы «Севера» уничтожили скопление ВСУ в укрытии в Харьковской области
31 октября 2024, 19:19

Владимир Зеленский

Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали украинских боевиков в укрытии в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, скопление живой силы противника было обнаружено в районе населенного пункта Волчанск. Отмечается, что точное попадание термобарическими боеприпасами по расположению ВСУ зафиксировали с помощью средств объективного контроля.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Балицкий раскрыл степень нанесенного урона в Бердянске украинскими БПЛА
Балицкий: инфраструктура порта в Бердянске не сильно пострадала при атаке ВСУ
31 октября 2024, 19:03

Евгений Балицкий (Фото: сайт Кремля)

ВСУ в ходе атаки на морской порт в Бердянске Запорожской области нанесли объекту незначительный урон. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Осмотрел поврежденную инфраструктуру Бердянского порта. Как я и говорил, разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе. Благо в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время.

Глава региона также сообщил, что противник нанес незначительные повреждения мирному рабочему объекту, там также нет серьезного ущерба. Все восстановят уже в ближайшие сутки.

По словам Балицкого, бойцы Росгвардии уничтожили часть вражеских беспилотников, еще некоторые не взорвались. В итоге ущерб нанесли два дрона. ВСУ своей цели не достигли, заключил губернатор Запорожской области.

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Рогов высказался о послании ВСУ на БПЛА для жителей Бердянска
Рогов: послание ВСУ на БПЛА для жителей Бердянска является показательным
31 октября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Послание «Бердянск — это Украина, или руины», которое боевики ВСУ оставили жителям города в Запорожской области на беспилотнике, является показательным. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Послание украинских боевиков весьма показательно. В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель», — прокомментировал Рогов.
Он подчеркнул лицемерие киевского режима и назвал его «оккупационным» и захватническим.

Кроме того, по словам Рогова, Киев проводит по отношению к новым российским территориям политику человеконенавистничества.

«Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем ее террористическом и националистическом виде, тем безопаснее смогут жить люди по обе стороны фронта. Да и самого фронта тогда уже не будет», — резюмировал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что может решить исход спецоперации на Украине. Свое мнение на этот счет высказал один из военных аналитиков.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года на фоне усилившихся обстрелов Донбасса со стороны Киева.

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Бывший боец «Вагнера» рассказал о дисциплине в ЧВК
Бывший боец «Вагнера» Ипатов рассказал, что дисциплина в ЧВК была суровая
31 октября 2024, 17:47

Форма ЧВК «Вагнер» (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

О суровой дисциплине в частной военной компании «Вагнер» рассказал ее бывший боец Олег Ипатов в интервью порталу 45.ру. Военнослужащий подчеркнул эффективность правил.
Таким образом бойцам запрещалось употреблять алкоголь и наркотики, мародерствовать и применять насилие по отношению к мирным.

Самая страшная провинность — побег с линии боевого соприкосновения, отказ идти в атаку или «дать заднюю», добавил собеседник.

«Они поддерживали дисциплину на должном уровне. Это очень важно на фронте», — прокомментировал боец.
Он резюмировал, что после участия в боевых действиях было трудно адаптироваться к мирной жизни. После ранения мужчина более полугода был в госпитале, а затем вернулся домой.

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#украина
#война
#сво
#вагнер
#новости
#конфликт
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