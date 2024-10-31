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Продолжение противостояния на Украине не имеет смысла для киевского режима, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, но это уже мертвец», — пояснил собеседник.Дэвис добавил, что боевики ВСУ не могут удержать имеющиеся у них территории, не то, что вернуть утерянные. Если Россия сохранит нынешние темпы наступления, то украинская республика будет разрушена окончательно, уверен эксперт.
«Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен», — резюмировал Дэвис.
Ранее отставной генерал ВСУ рассказал, что происходит на Украине. Речь идет о мобилизации.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.
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Никита Кротов