В ФРГ саммит в Давосе посчитали провалом для Зеленского

24 января 2026, 19:11

JW: экономический форум в Давосе стал провалом для Зеленского

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп по итогам мероприятий на Всемирном экономическом форуме в Давосе так и не подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ощутимым ударом для Владимира Зеленского. Об этом 24 января написала немецкая газета Junge Welt.