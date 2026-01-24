В ФРГ саммит в Давосе посчитали провалом для Зеленского
Президент США Дональд Трамп по итогам мероприятий на Всемирном экономическом форуме в Давосе так и не подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, что стало ощутимым ударом для Владимира Зеленского. Об этом 24 января написала немецкая газета Junge Welt.
В материале отмечается, что стороны приблизились к договоренности, однако документ так и не оформили официально. По оценке издания, для Зеленского такой итог переговоров фактически выглядит как провал.
Авторы также обращают внимание на резкий, местами саркастичный тон его высказываний в адрес европейских партнеров. Он, по мнению журналистов, демонстрирует разочарование результатами поездки.
Саммит в швейцарском Давосе проходил в период с 19 по 23 января.
