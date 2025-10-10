Жителей подконтрольного Киеву Запорожья призвали ограничить потребление газа
Компания «Запорожгаз» в пятницу обратилась к жителям и предприятиям Запорожья с просьбой временно сократить потребление природного газа. Об этом информируют украинские СМИ.
Причиной стала серия недавних взрывов. Специалисты компании подчеркнули важность временного снижения потребления газа. Они обещают информировать горожан о восстановлении стабильного газоснабжения в дальнейшем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российская армия развивает успех на нескольких ключевых направлениях специальной военной операции. Наиболее значительное продвижение отмечено в Запорожской области и на Донбассе, где завершается формирование котла вокруг группировки ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: