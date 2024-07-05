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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ГД наградили орденом Мужества бывшего криминального авторитета Махмудова

В ГД наградили орденом Мужества бывшего криминального авторитета Махмудова

05 июля 2024, 15:12
Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Криминального авторитета из «Шторма Z» Махмудова заметили в Госдуме с боевыми орденами на груди, сообщили в издании «Волгоград Онлайн»
В Москве Махмудов встретился с Андреем Луговым, который занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. На совместном фото, сделанном в холле Госдумы, видно, что грудь Андрея Лугового украшают боевые ордена.

«По словам Махмудова, его пригласили в Государственную Думу для обсуждения ситуации на передовой. Он объяснил, что Луговой помогает подразделениям и интересуется событиями в зоне специальной военной операции», — говорится в материале издания.



Командир отряда «Шторм Z» организовал расправу над одним из российских предпринимателей и был причастен к вымогательству. В ходе спецоперации он получил высшее образование и офицерское звание.

В 2023 году Махмудов уже встречался с депутатом Луговым в Госдуме. Однако ни он, ни депутат не стали раскрывать детали их общения.

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#всу
#награда
В ВСУ признали продвижение российских войск под Торецком
05 июля 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска сумели заметно продвинуться под Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенат Игорь Романенко.
В интервью NV он отметил, что подразделения Вооружённых сил РФ сумели использовать «ротационный вопрос». Так или иначе, российские подразделения сумели значительно продвинуться на Торецком направлении и подошли непосредственно к городу. Бои теперь ведутся уже на его окраинах, признал украинский военачальник.

Также, по словам Романенко, украинским военным приходится отступать в Часовом Яре под массированными ударами российской артиллерии. Это во многом происходит из-за недоукомплектованности и недостаточной подготовленности подразделений. В целом, отметил генерал ВСУ, интенсивность боёв повышается, а части ВС РФ продвигаются на различных участках линии боевого соприкосновения, включая районы Купянска и Угледара.

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Минобороны: За неделю российские войска нанесли 23 удара по объектам ВПК Украины
05 июля 2024, 14:25

Фото: istockphoto/icholakov

Российские войска за последнюю неделю нанесли 23 групповых комбинированных удара по различным объектам военно-промышленного комплекса Украины. При атаках использовалось высокоточное оружие дальнего действия и беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны. Среди целей были, например, цехи, специализирующиеся на сборке БПЛА и безэкипажных катеров. Были поражены аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонных предприятий Украины, хранилища топлива для военной техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетных вооружений.

Например, в ночь на 4 июля комбинированным ударом с применением оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были поражены два предприятия украинского ВПК, а также нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, в окрестностях НПЗ было уничтожено хранилище топлива, откуда велось снабжение горючим воинских частей ВСУ.

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#удар
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В ДНР объявлен в розыск убивший семью с ребёнком украинский снайпер
05 июля 2024, 13:33

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Снайпер 15-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины Иван Филиппов объявлен в международный розыск. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил его к пожизненному заключению за убийство семьи с ребёнком.
Суд и следствие установили, что в марте 2022 года украинский снайпер, находясь на позиции в здании на территории Мариуполя, заметил гражданский автомобиль, двигавшийся в сторону расположения российских частей, передаёт RT. Решив, что те, кто едут в машине, придерживаются пророссийской позиции, он сделал по машине семь выстрелов из снайперской винтовки. В результате находившиеся в автомобиле муж с женой и их ребёнок были убиты.

Верховный суд ДНР заочно осудил украинского снайпера на пожизненное заключение. Поскольку Филипов скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, он был объявлен в международный розыск.

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#днр
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В ВСУ признали сложную обстановку на Харьковщине
Представитель группы ВСУ Повх посчитал сложной ситуацию под Харьковом
05 июля 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Ситуация на Харьковщине остается сложной для украинских военных. Это признал в эфире телемарафона Украины представитель группы боевиков ВСУ «Харьков» Юрий Повх.
«Ситуация зоне ответственности оперативно тактической группировки «Харьков» остается сложной», — сказал командир боевиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой территории в Черноморске под Одессой в южной части Украины. Ликвидированы 18 иностранных наемников ВСУ.

До этого представители пророссийского подполья сообщали о взрывах в районе авиазавода в Харькове. Уничтожены украинские пикапы, беспилотники и боекомплекты.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. По мнению командира батальона «Ахмат» Апты Алаудинова, СВО, возможно, удастся завершить осенью текущего года.

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#харьковская область
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MWM: ВС России значительно подпортили репутацию танков Abrams
05 июля 2024, 13:07

Фото: istockphoto / Michael Vi

Уничтожение американских танков Abrams на Украине сильно испортило их репутацию во всем мире, пишет Military Watch Magazine.
«В ходе многочисленных боёв танки «Abrams», помимо артиллерии, также понесли потери от беспилотных летательных аппаратов, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — сообщается в публикации.

Кроме этого, эти инциденты только усилили опасения относительно боевых качеств этой техники в других странах. Ранее, в 2010-х годах, репутация танка уже пострадала из-за событий в Ираке.

3 июля российские войска уничтожили ещё один танк «Abrams» на Авдеевском направлении. Предварительно обнаружив машину с помощью разведывательного беспилотника, артиллеристы группировки войск «Центр» подбили американский танк высокоточным снарядом «Краснополь».

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#сша
#вс рф
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Вертолет экстренно сел в поле из-за атаки ВСУ и спровоцировал пожар под Ростовом
05 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto/LYagovy

Пожар в поле в Ростовской области спровоцировала экстренная посадка военного вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По информации источников, возгорание случилось в ночь на 5 июля.
При массированной атаке со стороны боевиков ВСУ командир экипажа МИ-28 экстренно сел в поле, чтобы не стать мишенью для дронов.

Однако двигатель винтокрылой машины был накален, что привело к возгоранию травы. Пламя распространилось, примерно, на 500 квадратных метров.

На место выехали оперативные службы и быстро ликвидировали пожар. По предварительной информации, вертолет не получил повреждений.

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#украина
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#сво
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#ростов
#ростовская область
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Развожаев: Российская авиация уничтожает цели над акваторией Чёрного моря
05 июля 2024, 12:29

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В районе Севастополя авиация Воздушно-космических сил РФ уничтожает цели над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своём телеграм-канале он уточнил, что российские истребители-перехватчики работают на значительном удалении от береговой линии и не подпускают противника ближе к берегу и городу. Все оперативные службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заверил глава городской администрации.

Развожаев также обратился к жителям Севастополя с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Он также призвал избежать нахождения на открытых пространствах, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

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#губернатор
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Подполье сообщило об уничтожении 18 наёмников ВСУ в Черноморске
05 июля 2024, 12:14

Фото: istockphoto/aapsky

Накануне, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории порта в городе Черноморск Одесской области на юге Украины. В результате погибли 18 иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ.
Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от одесских коллег. По данным сопротивления, 4 июля в 16:40 под удар попало новое административное здание в порту Черноморска. Как раз за несколько часов до атаки туда прибыли иностранные наёмники. Подпольщики затруднились сообщить, из какой они прибыли страны. Известно о 18 погибших иностранных военных.

Как сообщили представители подполья, вместе с наёмниками на территорию порта были доставлены тяжёлая военная техника и снаряды, которые также были уничтожены повторным ракетным ударом.

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#наемники
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Interia: В ВСУ рассказали о проблемах в ДНР из-за тактики российских войск
05 июля 2024, 11:39

Фото: istockphoto/Leestat

Украинские войска испытывают серьёзные проблемы в ДНР из-за тактики Вооружённых сил РФ. Об этом заявил представитель группировки ВСУ «Хортица».
В разговоре с изданием Iteria он отметил, что интенсивность обстрелов со стороны российских войск не уменьшилась. Также продолжаются атаки российских пехотных подразделений. Украинский офицер рассказал, что российские бойцы рассредоточиваются небольшими группами вокруг своих позиций и проводят массированные атаки с разных направлений, в то время как артиллерия и дроны-камикадзе «Ланцет» отвлекают внимание обороняющихся украинцев.

По словам представителя ВСУ, наиболее сложная обстановка для украинских войск складывается вокруг Часова Яра. Понимая стратегическую важность этого населённого пункта, российские войска сосредоточили на этом участке большое количество боевой техники, а также ударных дронов новейших модификаций.

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#вс рф
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