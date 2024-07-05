В ГД наградили орденом Мужества бывшего криминального авторитета Махмудова

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Криминального авторитета из «Шторма Z» Махмудова заметили в Госдуме с боевыми орденами на груди, сообщили в издании «Волгоград Онлайн»
В Москве Махмудов встретился с Андреем Луговым, который занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. На совместном фото, сделанном в холле Госдумы, видно, что грудь Андрея Лугового украшают боевые ордена.
Командир отряда «Шторм Z» организовал расправу над одним из российских предпринимателей и был причастен к вымогательству. В ходе спецоперации он получил высшее образование и офицерское звание.
В 2023 году Махмудов уже встречался с депутатом Луговым в Госдуме. Однако ни он, ни депутат не стали раскрывать детали их общения.
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«По словам Махмудова, его пригласили в Государственную Думу для обсуждения ситуации на передовой. Он объяснил, что Луговой помогает подразделениям и интересуется событиями в зоне специальной военной операции», — говорится в материале издания.
Командир отряда «Шторм Z» организовал расправу над одним из российских предпринимателей и был причастен к вымогательству. В ходе спецоперации он получил высшее образование и офицерское звание.
В 2023 году Махмудов уже встречался с депутатом Луговым в Госдуме. Однако ни он, ни депутат не стали раскрывать детали их общения.
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Мира Полтева