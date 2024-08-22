Минобороны РФ сообщило о срыве переправы ВСУ через Днепр с помощью РСЗО «Град»

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk
РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил скопление живой силы армии Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в успешном уничтожении цели позволили убедиться кадры объективного контроля, которые были получены с БПЛА.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские военные наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления.
В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Российские военные наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Ранее командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления.
В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова