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В ГД назвали французских наемников приоритетной целью российских военных

Депутат Шеремет назвал наемников из Франции законной целью российских военных
15 апреля 2024, 11:09
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Французские наемники на Украине являются основной и законной целью для российских военных, считает депутат Государственной думы, представляющий интересы Крыма, Михаил Шеремет.


«Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон пытается компенсировать значительные потери украинских боевиков французскими военными, то он сам станет жертвой ситуации, которую так усердно пытается организовать против России», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Ранее координатор подпольной деятельности в Николаеве Сергей Лебедев, опираясь на информацию своих коллег, сообщил, что российские войска нанесли удар по местоположению французских наемников в городе Славянске, находящемся под контролем Украины.

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#удар
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Стало известно, кто возглавил командование ВСУ «Запад»
Оперативное командование ВСУ «Запад» возглавил генерал Шведюк
15 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/Irina Piskova

Главой оперативного командования ВСУ «Запад» стал бригадный генерал украинских войск Владимир Шведюк, пишет РИА Новости.
По данным агентства, об этом Шведюк написал в аккаунте оперативного командования в социальной сети Facebook*. По его словам, он возглавил одно из самых мощных военных соединений вооруженных сил Украины.

С 2021 года оперативное командование ВСУ «Запад» возглавлял Сергей Литвинов. Ранее он был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

Об освобождении от должностей глав оперативных командований (ОК) ВСУ «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчук и Сергея Литвинова сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документы об увольнении и назначении командующих еще не опубликованы.

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#всу
#спецоперация
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В подполье заявили об ударе по украинским войскам в Гуляйполе
Подполье: украинские военные и их техника уничтожены ударами в Гуляйполе
15 апреля 2024, 11:50

Фото: iStock/Zeferli

Российские военные ударили по скоплению солдат ВСУ и украинской военной технике в городе Гуляйполе, передает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, после проведения разведки из воздуха были совершены удары, в результате которых была уничтожена техника и сама группировка украинских военнослужащих.

Лебедев также отметил, что на направлении в Николаеве под обстрелы попали населенные пункты Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Ранее он также сообщал о нанесении ударов Вооруженными силами России по позициям Вооруженных сил Украины в городе Славянске, находящемся под контролем последних.

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#техника
#вс рф
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На Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну
Кулеба допустил, что польские средства ПВО Patriot могли бы защищать Украину
15 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/MikeMareen

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность к использованию польских систем противовоздушной обороны Patriot для защиты территорий страны.
В украинскому телеканалу «ТСН» он подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются различные варианты обороны от ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Кулеба также упомянул о своей просьбе к Западу о предоставлении Украине систем Patriot в аренду.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине четверть всех имеющихся в мире запасов ЗРК Patriot.

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#президент
#владимир зеленский
#пво
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«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО
15 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/vicnt

Российская армия продолжает наступательные действия на Запорожском и Донецком направлениях. ВСУ сдерживают оборону и стремятся остаться на занятых позициях. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта применили средства дальнего поражения, читайте в материале «Радио 1».

Херсонское направление


Обстановка на этом направлении остается прежней, сообщает портал «WarGonzo».

Авторы телеграм-канала напомнили, что на прошлой неделе Украина распространила фейковую новость о «высадке» десанта из 100 человек в Крынках. Однако российские военкоры вскоре опровергли эту информацию.


Запорожское направление


Российские военные предприняли попытки завладеть инициативой в Работино и перешли к штурмам. Зафиксировано небольшое продвижение ВС РФ. Северо-западнее Вербового ВС РФ также продолжают улучшать свои позиции.


Донецкое направление


По всей линии Донецкого фронта идёт наступление ВС РФ с ежедневными тактическими успехами. Российским войскам удалось продвинуться севернее Новомихайловки. В районе Победы – встречные бои. Продолжаются активные удары средствами дальнего поражения ВС РФ в районе Нетайлово. Также российские войска продолжают развивать наступление в направлении Яснобродовки и Уманского.

Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов
Эксперт Меркурис: Россия может освободить ещё 45 городов

На Угледарском участке, который долгое время был неактивен, российские войска начали движение в сторону Урожайного и довольно быстро продвинулись к этому населённому пункту.

Бахмутское направление


Активное противостояние зафиксировано в районе Часова Яра. Российские войска продолжают подтягивать фланги, чтобы иметь вариативность в наступлении непосредственно в городской застройке.

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Российские бойцы под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик

Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации
#дрон
#украина
#вс рф
#сво
#сводкасво
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Российские бойцы под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик
15 апреля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военные группировки войск «Юг» сбили в районе Соледара беспилотник-крыло ВСУ RQ-20 Puma производства США. Он корректировал огонь американских гаубиц М777 по позициям отряда.
Как сообщил один из военнослужащих отряда «Ирбис» Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки, дрон получил повреждения, но его «мозговая начинка» уцелела, а потому он вполне пригоден для изучения российскими техническими специалистами. Не повреждёнными также остались модуль управления и блок камер.

В ближайшее время российские техники разберут и изучат аппаратуру. Это позволит выявить у дрона слабые и уязвимые места, что позволит ещё более эффективно бороться с подобными беспилотниками. Солдаты отмечают, что пока БПЛА RQ-20 Puma не был сбит, прицельный огонь по российским позициям не прекращался.

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#дрон
#бпла
#солдаты
#всу
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Украинских беженцев в Европе загнали в жесткие рамки
Польша и Германия думают над сокращением мер поддержки беженцев с Украины
15 апреля 2024, 10:48

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Германия и Польша обсуждают сокращение помощи украинским беженцам, передает РИА Новости.
По законопроекту, предложенному в Польше, планируется отменить единовременные выплаты и запретить временным мигрантам проживание у граждан.

Также вводятся новые условия для получения PESEL (цифровой идентификатор на 11 цифр). Все изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.

Отношение местных жителей к украинцам также меняется. Только 61% граждан считают нужным продолжать прием беженцев.

Что касается ФРГ, страна приняла более 1,1 миллиона украинцев, но только 20% из них нашли работу.

Правительство Германии пока не приняло решений относительно беженцев из Украины.

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#фрг
#всу
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Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров
ТАСС: российский снайпер сообщил, что уничтожил бойца ВСУ с расстояния в 3 км
15 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/Artem Zakharov

В ходе специальной военной операции российский снайпер уничтожил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии 3 км, сообщает ТАСС.
«В дальности работаем от 800 м до 3 км. Максимально взял дистанцию 3 км, подтвержденную, естественно», — сказал снайпер.
По его словам, в среднем снайперская деятельность в зоне спецоперации ведется на расстоянии от 300 м до 2 км.

15 апреля, сообщалось, что российские военнослужащие из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром. Военный отметил, что украинская сторона использовала беспилотный летательный аппарат для наведения огня гаубиц М777 на позиции Армии России.

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#беспилотник
#аппарат
#всу
#вс рф
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Снайпершу с позывным «Виски» ликвидировали недалеко от Северска
15 апреля 2024, 09:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Снайперша из Украины Екатерина Шинкаренко с позывным «Виски» ликвидирована недалеко от Северска, пишет «Шепот фронта».
По данным издания, уроженка Краматорска служила в 53-й отдельной механизированной бригаде. Снайперша награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».

При этом, согласно украинским источникам, Шинкаренко была уничтожена в составе группы солдат ВСУ при отступлении из Авдеевки в феврале этого года. Их тела остались глубоко в тылу, без возможности эвакуации. Их удалось вернуть только на этой неделе.

Ранее сообщалось, что российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана. Подробнее в материале «Радио 1».

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#россия
#вс рф
#всу
#наемники
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В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы
15 апреля 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Взрывы прогремели в городе Херсоне, находящемся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что на тот момент воздушная тревога в регионе объявлена не была. Никаких подробностей более не приводится. Местные власти в лице областной военной администрации (ОВА) ситуацию также не комментировали. В предыдущий раз о взрывах в Херсоне сообщалось 11 апреля. Тогда российскими войсками был нанесён удар в районе городского железнодорожного вокзала.

В последнее время ВС РФ активно атакуют объекты украинской энергетической инфраструктуры. В том числе удары наносятся по объектам, снабжающим электричеством железнодорожный транспорт. Это затрудняет переброску частей ВСУ на разные направления.

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#железнодорожный
#всу
#вс рф
#удар
#воздушная
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Достижения.рф