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Французские наемники на Украине являются основной и законной целью для российских военных, считает депутат Государственной думы, представляющий интересы Крыма, Михаил Шеремет.
«Французские наемники являются законной и приоритетной целью для наших военных. Если президент Франции Эммануэль Макрон пытается компенсировать значительные потери украинских боевиков французскими военными, то он сам станет жертвой ситуации, которую так усердно пытается организовать против России», — цитирует Шеремета РИА Новости.Ранее координатор подпольной деятельности в Николаеве Сергей Лебедев, опираясь на информацию своих коллег, сообщил, что российские войска нанесли удар по местоположению французских наемников в городе Славянске, находящемся под контролем Украины.
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