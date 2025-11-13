В ГД назвали главную цель призыва глав МИД G7 к прекращению огня на Украине

13 ноября 2025, 17:21

Миронов: если на Западе так хотят мира, пусть прекращают поставки оружия Украине

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

Призыв глав министерств иностранных дел стран G7 к прекращению огня на Украине является попыткой задержать продвижение ВС РФ в зоне конфликта любой ценой. В этом уверен лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.





Напомним, главы министерств иностранных дел стран G7 в совместном заявлении призвали к прекращению огня на Украине.



По словам Миронова, это «враньё и лицемерие». Он считает, что, если Запад так хочет мира, то должен прекратить поставлять Украине оружие и дать команду Киеву о капитуляции.





«А потом изучают требования России к урегулированию украинского вопроса — в этом ключ к миру. Пока на предложение G7 можно ответить только словами советских классиков Ильфа и Петрова: "Утром деньги, вечером стулья". Российская армия продолжит выполнять задачи СВО и добиваться победы на поле боя», — заявил Миронов в разговоре с RT.

