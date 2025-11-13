Зеленский обвинит командиров в утрате Красноармейска

13 ноября 2025, 13:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Владимир Зеленский намерен возложить ответственность за возможный вывод войск из Красноармейска (Покровска) на командиров, ссылаясь на их самостоятельность в принятии решений. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранц,





Он добавил, что заявления Зеленского можно рассматривать как скрытую форму агонии, и предположил, что украинские войска оставят Красноармейск в ближайшие недели. По оценке эксперта, решение о выводе войск формально возложено на командиров, но на самом деле стратегическое руководство остается за высшим командованием.





«Такой практики в военном деле не было: оборона стратегических объектов — прерогатива Верховного главнокомандующего. Зеленский пытается переложить ответственность на подчиненных, если город будет оставлен», — отметил Баранец в беседе с NEWS.ru.