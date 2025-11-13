Достижения.рф

В Европе назвали одну готовую к войне страну

Le Monde: в Европе к войне готова только Финляндия
Фото: istockphoto/Artfully79

Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн 13 ноября заявила, что почти ни одна страна Европы, за исключением Финляндии, не готова к возможному военному конфликту.



По её мнению, пробуждение наступило, но логистика отстаёт, и у большинства государств нет необходимых ресурсов для ведения крупных боевых действий.

Оборонные компании годами не закладывали расчёт на масштабную войну и работали в ограниченном режиме, говорится в материале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве фиксируют подготовку стран ЕС к потенциальному конфликту с РФ и обращают внимание на рост военных бюджетов в Европе.

Никита Кротов

