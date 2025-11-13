В Европе назвали одну готовую к войне страну

13 ноября 2025, 17:06

Le Monde: в Европе к войне готова только Финляндия

Фото: istockphoto/Artfully79

Обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн 13 ноября заявила, что почти ни одна страна Европы, за исключением Финляндии, не готова к возможному военному конфликту.