У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири

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У Вооруженных сил Украины появились новые беспилотники с дальностью полета до 3-х тысяч километров. Таким образом, дрон может долететь до Сибири. Об этом пишет издание The Economist.
Сообщается, что в производство современных беспилотных летательных аппаратов Киев вложил существенные суммы – сотни миллионов долларов. В статье отмечают, что сейчас дроны, которые способны обнаруживать и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на 6 предприятиях.
Информагентство обратило внимание, что разработка такой техники на Украине — это вынужденная необходимость. Причиной разработки беспилотников стал отказ Запада предоставлять Киеву оружие дальнего действия.
Ранее сообщалось, что ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Информагентство обратило внимание, что разработка такой техники на Украине — это вынужденная необходимость. Причиной разработки беспилотников стал отказ Запада предоставлять Киеву оружие дальнего действия.
Ранее сообщалось, что ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак