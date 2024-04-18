В Воронеже пенсионерка женщина пострадала при падении БПЛА, она в больнице

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Из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 67-летняя женщина. Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, пенсионерка находится под наблюдением медиков. Помимо этого, повреждения получили пилорама и два частных домовладения.
Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем», — отметил Гусев.
Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак