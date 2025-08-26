В ГД назвали Мерца шантажистом на фоне угроз ужесточить санкции против РФ
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибегает к шантажу, угрожая новыми антироссийскими санкциями, если в ближайшее время президент РФ Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским. Так считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности встречи с Киевом на высшем уровне после соответствующей подготовки.
«Мерц — просто шантажист. Он понимает, что сегодня ситуация в Германии складывается не лучшим образом, растёт недовольство его политикой. Он хочет проявить себя, как французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на внешнеполитической площадке», — сказал Водолацкий RT.
Он добавил, что все санкции, принятые против России, возвращаются Германии бумерангом.
В свою очередь первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что попытка ЕС переложить на США введение новых антироссийских санкций может обернуться ничем. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ, о том, что Европа рассчитывает на поддержку Вашингтона в принятии очередных ограничений.
«Вопрос в том, насколько готовы США к новым санкциям. Потому что спровоцировать-то Трампа легко. Но проблема в том, что он может в любой момент дать задний ход. Европейцы привыкли иметь дело с другого типа президентами: если уж договорились, то договорились», — отметил Макаркин.
Он пояснил, что вечером Трамп может принять какое-либо решение, а уже утром передумать. Политолог даже напомнил, что президент США уже не раз намекал на бессмысленность санкций против России.