26 августа 2025, 18:54

Депутат Водолацкий назвал Мерца шантажистом на фоне угроз ужесточить санкции

Фото: iStock/Mihrzn

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибегает к шантажу, угрожая новыми антироссийскими санкциями, если в ближайшее время президент РФ Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским. Так считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.





Он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности встречи с Киевом на высшем уровне после соответствующей подготовки.





«Мерц — просто шантажист. Он понимает, что сегодня ситуация в Германии складывается не лучшим образом, растёт недовольство его политикой. Он хочет проявить себя, как французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на внешнеполитической площадке», — сказал Водолацкий RT.

«Вопрос в том, насколько готовы США к новым санкциям. Потому что спровоцировать-то Трампа легко. Но проблема в том, что он может в любой момент дать задний ход. Европейцы привыкли иметь дело с другого типа президентами: если уж договорились, то договорились», — отметил Макаркин.