Военэксперт объяснил, почему ВСУ атакуют Москву
Военэксперт объяснил атаку ВСУ на Москву попыткой сорвать празднование 9 Мая
ВСУ атакуют Москву беспилотниками в преддверии Дня Победы по политическим соображениям. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, таким образом Киев пытается продемонстрировать возможности своей армии и сорвать празднование 9 Мая.
«Москва, по сути, политический центр противостояния мировому фашизму, начиная с 1941 года. Сегодня здесь готовится грандиозное мероприятие, посвященное памяти победы над этой мразью», — отметил Матвийчук.Он считает, что неонацисты из Украины и ее кураторы решили испортить праздник и показать, что российская столица находится в зоне досягаемости ВСУ.
«Это, конечно, политический пиар с точки зрения террористических действий. Куда попал украинский беспилотник минувшей ночью? В жилую многоэтажку», — пояснил военэксперт.Он также отметил, что Россия давно имела возможность уничтожить Дарницу, Оболонь и Святошино в Киеве, но это недопустимо, поскольку там проживают мирные жители, оказавшиеся под властью политического режима.