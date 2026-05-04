Военэксперт объяснил, почему ВСУ атакуют Москву

04 мая 2026, 17:31

Военэксперт объяснил атаку ВСУ на Москву попыткой сорвать празднование 9 Мая

ВСУ атакуют Москву беспилотниками в преддверии Дня Победы по политическим соображениям. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, таким образом Киев пытается продемонстрировать возможности своей армии и сорвать празднование 9 Мая.

«Москва, по сути, политический центр противостояния мировому фашизму, начиная с 1941 года. Сегодня здесь готовится грандиозное мероприятие, посвященное памяти победы над этой мразью», — отметил Матвийчук.

«Это, конечно, политический пиар с точки зрения террористических действий. Куда попал украинский беспилотник минувшей ночью? В жилую многоэтажку», — пояснил военэксперт.