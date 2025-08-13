В ГД ответили на призыв бывшего офицера Великобритании арестовать Путина в США

13 августа 2025, 11:49

Депутат ГД Чепа предложил Бреттон-Гордону рискнуть арестовать Путина

Фото: istockphoto/ANGHI

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на призыв экс‑полковника британской армии Хэмиша де Бреттон‑Гордона попытаться арестовать президента России Владимира Путина в ходе его визита в США для встречи с Дональдом Трампом.