В ГД ответили на призыв бывшего офицера Великобритании арестовать Путина в США
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на призыв экс‑полковника британской армии Хэмиша де Бреттон‑Гордона попытаться арестовать президента России Владимира Путина в ходе его визита в США для встречи с Дональдом Трампом.
Как пишет News.ru, Чепа назвал бывшего военного «больным человеком» и предложил ему отправиться в Анкоридж, попасть на военную базу и попытаться реализовать свою идею.
Парламентарий также усомнился в уместности вмешательства Международного уголовного суда и жестко раскритиковал саму инициативу, назвав тех, кто её обсуждает, «идиотами» и «больными людьми», а активное освещение в СМИ — ненужным информационным шумом, от которого получают выгоду журналисты.
Сам де Бреттон‑Гордон в эфире Byline TV призвал арестовать Путина во время его визита на Аляску, выразив надежду, что российскому лидеру могут быть предъявлены какие‑то обвинения.
Ранее экс‑аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что сама возможность переговоров между Путиным и Трампом на Аляске может свидетельствовать о прогрессе и стать важным шагом к завершению конфликта на Украине.
