В ГД пояснили угрозы Трампа в в адрес Москвы

09 июля 2025, 19:17

Депутат Журова: угрозы Трампа в адрес РФ являются инструментом давления

Фото: iStock/Sven Loeffler

Угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес России являются частью его стратегии давления, направленной на Москву и союзников США. Так считает первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.





По словам депутата, США продолжают рассматривать Россию в качестве стратегического противника, несмотря на переговоры между Москвой и Вашингтоном.





«Можно разговаривать с нашим президентом, вести переговоры, но это ничего не меняет — они продолжают воспринимать нас как угрозу», — подчеркнула Журова в беседе с Pravda.Ru.

«Из того, что мы знаем сейчас, можно заключить, что Дональд Трамп просто торгуется. Он пытается у России выторговать лучшую цену за Украину, но пока у него не получается. А когда у Трампа что-то не получается, он пытается давить и демонстрировать жесткость», — пояснил политолог.