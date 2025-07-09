В ГД пояснили угрозы Трампа в в адрес Москвы
Депутат Журова: угрозы Трампа в адрес РФ являются инструментом давления
Угрозы американского лидера Дональда Трампа в адрес России являются частью его стратегии давления, направленной на Москву и союзников США. Так считает первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
По словам депутата, США продолжают рассматривать Россию в качестве стратегического противника, несмотря на переговоры между Москвой и Вашингтоном.
«Можно разговаривать с нашим президентом, вести переговоры, но это ничего не меняет — они продолжают воспринимать нас как угрозу», — подчеркнула Журова в беседе с Pravda.Ru.
Она также выразила мнение, что подобные заявления не являются случайными и происходят на фоне инициативы НАТО о повышении взносов до 5% для стран Европы на оборону. Кроме того, Трампу необходимо стимулировать страны ЕС к закупкам оружия из США.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию на Украине и готова к любым угрозам, заключила Журова.
В свою очередь политолог Геворг Мирзаян заявил «Газете.Ru», что критические заявления Трампа в адрес президента России Владимира Путина вовсе не говорят об изменении подхода к двустороннему общению.
«Из того, что мы знаем сейчас, можно заключить, что Дональд Трамп просто торгуется. Он пытается у России выторговать лучшую цену за Украину, но пока у него не получается. А когда у Трампа что-то не получается, он пытается давить и демонстрировать жесткость», — пояснил политолог.
Мирзаян уверен, что американский президент хочет уступок со стороны Москвы, поэтому вновь заговорил о предоставлении военной помощи Украине.
По мнению эксперта, громкие заявления являются частью переговорной стратегии Трампа и к ней стоит относиться нейтрально, что и делают в Кремле.