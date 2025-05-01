В ГД призвали ударить по Украине «Орешником» в ответ на атаку ВСУ на рынок в Алешках

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России необходимо нанести удар по Украине ракетным комплексом «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что украинские войска совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить, какие командиры отдали соответствующий приказ и какие воинские подразделения его реализовали.
Журавлёв призвал разведать координаты их местоположения и ударить несколькими «Искандерами» или одним «Орешником», чтобы впредь они задумывались, прежде чем бить по мирным жителям России.
Напомним, что 1 мая около 30 украинских FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках. В этот момент в здании находилось много людей. В результате, сообщается о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.
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Журавлёв призвал разведать координаты их местоположения и ударить несколькими «Искандерами» или одним «Орешником», чтобы впредь они задумывались, прежде чем бить по мирным жителям России.
Напомним, что 1 мая около 30 украинских FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках. В этот момент в здании находилось много людей. В результате, сообщается о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.
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Анастасия Чинкова