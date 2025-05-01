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В ГД призвали ударить по Украине «Орешником» в ответ на атаку ВСУ на рынок в Алешках

Депутат Журавлев призвал ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

России необходимо нанести удар по Украине ракетным комплексом «Орешник» в ответ на атаку ВСУ по городу Алешки Херсонской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что украинские войска совершили теракт, который должен быть задокументирован и расследован. Необходимо выяснить, какие командиры отдали соответствующий приказ и какие воинские подразделения его реализовали.

Журавлёв призвал разведать координаты их местоположения и ударить несколькими «Искандерами» или одним «Орешником», чтобы впредь они задумывались, прежде чем бить по мирным жителям России.

Напомним, что 1 мая около 30 украинских FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках. В этот момент в здании находилось много людей. В результате, сообщается о как минимум семи погибших и более 20 пострадавших.

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Рынок в Алешках, где погибли мирные жители, атаковали 30 FPV-дронов ВСУ
01 мая 2025, 19:28

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Центральный рынок в Алешках Херсонской области атаковали около 30 украинских FPV-дронов, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление зампреда правительства региона Сергея Черевко.
По рынку, в котором в момент атаки находилось много мирных жителей, было нанесено несколько атакующих волн. По предварительной версии, их было четыре.

Напомним, что утром 1 мая ВСУ произвели массированную атаку на центральный рынок в Алешках. В результате произошедшего погибли как минимум семь человек, ещё более 20 получили ранения. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться и дополняться.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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Депутат Рады Безуглая заявила о массовом дезертирстве в рядах ВСУ
01 мая 2025, 18:32

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Половина личного состава украинской армии ушла в «самоволку» либо просто дезертировала, сославшись на нарушения прав военнослужащих. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В своём телеграм-канале она написала, она написала, что, несмотря на поддержку Зеленским отдельных реформ в ВСУ, главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров всё ещё остаются на своих должностях.

По словам парламентария, первый из них является идеологом подхода «всё покрыть и порешать», а второй — «визирь», мастер тихих договорённостей и шёпота, но отнюдь не открытости и прозрачности.

«Именно поэтому половина нашей воюющей армии находится в состоянии самовольного оставления части», — заключила Безуглая.

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#министр
#всу
#депутат
#верховная рада
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«Никакой эмоциональной реакции»: украинские конкурсанты «Евровидения» пожаловались на безразличие других участников
Конкурсанты «Евровидения» от Украины пожаловались на безразличие участников
01 мая 2025, 15:22

Фото: iStock/ Zeferli

Группа Ziferblat, которая в текущем году представляет Украину на конкурсе «Евровидение», пожаловалась на безразличие остальных конкурсантов к проблемам их страны. Об этом объявил гитарист музыкального коллектива Валентин Лещинский в ходе общения с прессой, сообщили украинские СМИ.
«Хороших новостей для вас не будет в плане того, как другие участники (говорят) про войну. Эмпатия есть, но в этом вопросе ощущается некая «дежурность»», — обратил внимание музыкант.

Другие конкурсанты задают вопросы лишь для поддержания беседы и не проявляют «никакой эмоциональной реакции», уточнил Валентин Лещинский.

Гитарист подчеркнул, что участники из остальных стран живут «в другой реальности». Со слов Лещинского, личную поддержку высказали лишь группы из Литвы и Португалии. Помимо прочего, на конкурсе присутствуют люди так или иначе поддерживающие РФ. При этом Лещинский не стал уточнять из каких стран эти люди.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин негодует из-за желания СБУ проверить Валерию после съемок клипа на фоне руин.

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#украина
#евровидение
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Минобороны: Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в 162 районах
МО РФ: Российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в 162 районах
01 мая 2025, 15:10

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов и места дислокации безэкипажных катеров ВСУ. Удары были нанесены по целям в 162 районах.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По информации ведомства, в атаках на военные объекты противника были задействованы оперативно-тактическая и армейская авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нескольких группировок Вооружённых сил Российской Федерации.

В Минобороны также уточнили, что российские военные нанесли удары по цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и горючего, местам дислокации безэкипажных катеров, а также по пунктам сосредоточения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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#военные
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#минобороны
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Роль разлучницы, «‎дружеский секс» с солистом группы Little Big Прусикиным* и переезд в США: как сейчас живет Софья Таюрская
01 мая 2025, 14:10

Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певица Софья Таюрская, ставшая известной как вокалистка панк-поп-рейв группы Little Big, долгое время пользовалась популярностью в России.
Однако после начала спецоперации она осудила её и уехала в США с фронтменом группы Ильей Прусикиным*. В материале «Радио 1» расскажем о её творческом пути и текущих занятиях.

Участие Софьи Таюрской в Little Big

Софья Таюрская, родившаяся 1 мая 1991 года в Иркутске, с детства увлекалась музыкой. После переезда в Новодвинск и окончания школы она обучалась в Санкт-Петербурге на режиссера театрализованных представлений, но вскоре вернулась к вокалу.

В начале 2010-х она присоединилась к группе Little Big, сначала участвуя в записи песен и эпизодах клипов. Позже Софья стала полноценной участницей коллектива, приняв участие в создании хитов, таких как «Skibidi» и «Uno».

Группа должна была представить Россию на Евровидении 2020, но конкурс был отменен из-за пандемии.

Громкий роман Софьи Таюрской и Ильи Прусикина*

Софья Таюрская и Илья Прусикин*, солист группы Little Big, подтвердили свои романтические отношения в мае 2021 года, когда Прусикин* опубликовал совместное фото в социальных сетях. Позже Таюрская раскрыла, что их роман начался еще в августе 2020 года, отметив, что отношения завязались после «дружеского секса».

В это время Илья Прусикин* официально завершил брак с блогером Ириной Смелой, что вызвало у некоторых поклонников подозрения, что именно Софья стала причиной разрыва. Однако Ирина Смелая вскоре опровергла эти слухи, заявив, что развод не был связан с изменой.

Недавно Софья поделилась в соцсетях фотографией, которая вызвала новые слухи о возможной помолвке с Прусикиным*: на безымянном пальце артистки заметили кольцо.

Софья Таюрская и Илья Прусикин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Публично поддержали Украину

После начала спецоперации Софья Таюрская и Илья Прусикин* поддержали Украину и уехали в Лос-Анджелес, взяв с собой два чемодана.

Остальные участники Little Big остались в России, поэтому пара выступала за границей вдвоем. Они активно публиковали юмористические видео и анонсы концертов в соцсетях.

В январе Прусикин* был внесен в реестр иностранных агентов. Артисты столкнулись с финансовыми трудностями, а Таюрская потеряла работу и друзей. Концерт на Бали, запланированный на март, был перенесен и в итоге не состоялся. В ближайшее время Little Big планируют тур по США.

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Группа Little Big распалась

Бросил семью ради другой, отказался выступать на Евровидении и переехал в США: как сейчас живет Илья Прусикин* из Little Big

* Признан Минюстом иноагентом.
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