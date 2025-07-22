В ГД прокомментировали пересылку Сырским одного млн рублей в Россию на лечение отца

22 июля 2025, 23:17

Депутат Соболев: нет ничего удивительного, что родители главкома ВСУ живут в РФ

Александр Сырский

Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал главкома ВСУ Александра Сырского «обычным человеком» после того, как он переслал один миллион рублей на лечение своего пожилого отца, проживающего в России.





Ранее стало известно, что Сырский вышел на связь с родителями, которые проживают в России, после того как узнал о серьезной болезни своего 86-летнего отца. Сначала пенсионер лечился во Владимире, однако там ему помочь не смогли. Тогда главком ВСУ перевел семье один миллион рублей, чтобы родители смогли отправиться на лечение в Москву. Ранее их отношения были прекращены из-за разных политических взглядов.





«Мы никакие не братские народы. Мы один народ. И то, что родители Сырского живут здесь, в этом нет ничего удивительного. Мы один народ. Мы должны сделать всё, чтобы восстановить единое русское пространство», — заявил Соболев Life.ru.