Владимир Зеленский
Ролик RT с обещаниями, которые давал украинцам Владимир Зеленский в 2019 году активно расходится по Сети.
Ровно шесть лет назад, 20 мая 2019 года Зеленский в своей инаугурационной речи пообещал жителям Украины закончить нанесение ударов по населению Донбасса и заявил, что для народа наступит новая жизнь.
В ролике продемонстрировали, как изменились судьбы нескольких украинцев за годы президентства Зеленского.
Напомним, его полномочия на посту президента Украины закончились 20 мая 2025 года.
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В ролике продемонстрировали, как изменились судьбы нескольких украинцев за годы президентства Зеленского.
Напомним, его полномочия на посту президента Украины закончились 20 мая 2025 года.
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Элина Позднякова