Владимир Зеленский возглавил Украину шесть лет назад, а последствия этого стали катастрофическими для страны. Так считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, глава киевского режима прошёл путь от комика до тирана, чья политика является разрушительной.