В ГД раскрыли, к чему может привести конструктивное взаимодействие РФ, США и Китая

07 сентября 2025, 16:30

Депутат Слуцкий: Россия, Китай и США могут обеспечить мир на Земле

Фото: iStock/Ruma Aktar

России, Китая и США способны обеспечить стратегическую стабильность и мир на Земле. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад участию России и Китая в саммите G20 в 2026 году в Майами.





«G8 и G20 далеко не эквивалентные организации. Если «восьмерка» — скорее клуб по интересам для стран «золотого миллиарда», то «двадцатка» отличается более широким представительством государств Глобального большинства с, соответственно, более объективными и сбалансированными подходами», — сказал Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru».

«Трамп втягиваться в конфликт не хочет. Он хочет занять традиционную для США позицию, которую его страна занимала во всех мировых конфликтах. Штаты в конфликте не участвуют, но зато снабжают всех всем необходимым и получают из этого деньги», — пояснил эксперт.