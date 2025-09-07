В ГД раскрыли, к чему может привести конструктивное взаимодействие РФ, США и Китая
Депутат Слуцкий: Россия, Китай и США могут обеспечить мир на Земле
России, Китая и США способны обеспечить стратегическую стабильность и мир на Земле. Так считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад участию России и Китая в саммите G20 в 2026 году в Майами.
«G8 и G20 далеко не эквивалентные организации. Если «восьмерка» — скорее клуб по интересам для стран «золотого миллиарда», то «двадцатка» отличается более широким представительством государств Глобального большинства с, соответственно, более объективными и сбалансированными подходами», — сказал Слуцкий в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, конструктивное взаимодействие России, Китая и США при взаимоуважении и равноправии может обеспечить стратегическую стабильность и безопасность в мире.
Тем временем историк, журналист Владимир Скачко заявил Общественной Службе Новостей, что ЕС по-прежнему надеется втянуть США в конфликт на Украине.
«Трамп втягиваться в конфликт не хочет. Он хочет занять традиционную для США позицию, которую его страна занимала во всех мировых конфликтах. Штаты в конфликте не участвуют, но зато снабжают всех всем необходимым и получают из этого деньги», — пояснил эксперт.
По его словам, Вашингтон продаёт старое оружие, а на полученные деньги изобретает новое, оставляя лучшие экземпляры на защиту собственной безопасности.