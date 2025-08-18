18 августа 2025, 17:00

Депутат Чепа: ЕС будет просить у США специальных гарантий безопасности для Киева

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президенту США Дональду Трампу придётся пойти на некоторые уступки на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, поскольку политика – это игра компромиссов. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Напомним, 18 августа Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС, где будут обсуждаться предложения Москвы по урегулированию конфликта. Сначала президент США проведет часовую встречу с Зеленским, после этого состоятся расширенные переговоры с участием генсека НАТО, главы Еврокомиссии и лидеров ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии.





«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс, и Трампу придётся в чем-то пойти на уступки. Скорее всего, это будет вопрос предоставления каких-то особенных гарантий безопасности», — отметил Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«По сути, Трамп зачитает "коалиции желающих" приговор — оправдательный или обвинительный, в зависимости от позиции Зеленского», — пояснил Олейник в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Этот вариант более вероятный. Отказать Трампу – это слишком, тогда лучше вообще не приезжать. Вместе с тем, наступило время, когда Трампу надо стать миротворцем, закончив войну, с точки зрения достижения устойчивого мира, или уходить с этого конфликта. Иначе он будет выглядеть глупо», — заключил бывший украинский депутат.