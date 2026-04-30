В ГД рассказали, как разговор Путина и Трампа отразится на переговорах по Украине
После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа процесс переговоров по Украине, вероятно, ускорится. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Напомним, 29 апреля Путин провел телефонный разговор с Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут argumenti.ru.
«По поводу украинского урегулирования, Трамп акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий. Он заявил о готовности со своей стороны всячески этому содействовать. Президент США верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, близка», — приводит издание слова Ушакова.
В разговоре с «Газетой.Ru» Чепа отметил, что после разговора президентов может ускориться процесс контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросу разрешения конфликта на Украине, которые приостановились из-за военной кампании США в Иране.
«Конечно, какие-то контакты по этому вопросу продолжались, в том числе и с американцами. Мы слышали огромное количество заявлений со стороны Украины, мы видели большое количество террористических актов, совершенных Украиной. Мы еще раз подтверждаем, что мы являемся сторонниками как можно более быстрого продвижения переговорного процесса», — сказал депутат.
Чепа подчеркнул, что требования России в рамках завершения конфликта давно всем известны и понятны. Остается ждать лишь ускорения шагов и со стороны Вашингтона.