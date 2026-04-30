В ГД рассказали, как разговор Путина и Трампа отразится на переговорах по Украине

30 апреля 2026, 11:53

Депутат Чепа: переговоры по Украине возобновятся после разговора Путина и Трампа

Фото: iStock/ronniechua

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа процесс переговоров по Украине, вероятно, ускорится. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Напомним, 29 апреля Путин провел телефонный разговор с Трампом. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишут argumenti.ru.





«По поводу украинского урегулирования, Трамп акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий. Он заявил о готовности со своей стороны всячески этому содействовать. Президент США верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, близка», — приводит издание слова Ушакова.

«Конечно, какие-то контакты по этому вопросу продолжались, в том числе и с американцами. Мы слышали огромное количество заявлений со стороны Украины, мы видели большое количество террористических актов, совершенных Украиной. Мы еще раз подтверждаем, что мы являемся сторонниками как можно более быстрого продвижения переговорного процесса», — сказал депутат.