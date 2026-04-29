Путин готов объявить перемирие с Украиной на День Победы
Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы 9 Мая.
Об этом 29 апреля сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, американский президент активно поддержал инициативу, отметив, что этот праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Ушаков также добавил, что Трамп позитивно оценил недавнее пасхальное перемирие между Россией и Украиной. В свою очередь, Путин проинформировал собеседника о продолжающихся, по данным Москвы, терактах киевского режима против мирного населения и ударах по гражданской инфраструктуре.
Помощник президента подчеркнул, что оба лидера дали схожие оценки действиям Владимира Зеленского, которого, по их мнению, подстрекают к затягиванию конфликта европейские страны. Путин вновь подтвердил, что цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. В Москве, как отметил Ушаков, предпочитают мирное урегулирование путём переговоров, однако для этого Зеленскому необходимо принять предложения, выработанные Россией и США.
9 апреля Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода 12 апреля, отдав приказ остановить боевые действия. Однако уже 12 апреля Минобороны России сообщило о нарушениях со стороны ВСУ — украинские войска трижды атаковали позиции российской армии у Покровского, а также предприняли четыре попытки выдвижения в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и в ДНР.
