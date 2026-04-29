29 апреля 2026, 21:55

Помощник Ушаков: Путин готов объявить перемирие с Украиной на День Победы

Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы 9 Мая.