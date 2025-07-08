В России одним словом оценили решение Трампа возобновить поставки Киеву
Медведев призвал относиться к решению Трампа о поставках Киеву словом «никак»
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал относиться к решению президента США Дональда Трампа возобновить поставки Украине словом «никак». Пост Медведева размещен в Telegram.
«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — сказано в публикации.Дмитрий Медведев отмечал, что республиканец «катается на политических качелях». Зампред заключил, что Россия будет добиваться целей спецоперации на Украине.
Перед этим Дональд Трамп сделал неоднозначные выводы об общении со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Сначала хозяин Белого дома говорил, что удовлетворен разговором, но потом сказал, что разочарован.