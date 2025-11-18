Зеленскому закрыли путь в астрологию: Канада отклонила заявку на торговую марку
Владимир Зеленский не сможет стать астрологом. В Канаде отклонили его заявку на регистрацию товарного знака «Zelenskyy». Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Документы содержали полные ФИО и его адрес в Киеве. Заявка включала различные услуги, такие как: проведение похоронных церемоний, прокат вечерних платьев, аренда сейфов, размещение животных, организация конкурсов красоты, услуги бара и ночного сторожа. Причиной отказа стало то, что автор не внес нужные изменения вовремя.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский завтра прибудет в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта. Основной приоритет — всеми силами приближать окончание СВО.
До этого проблема растущего большого количества молодых украинских мужчин, прибывающих в ФРГ, чуть не привела к серьезной ссоре канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским.
