В Генпрокуратуре РФ рассказали о жалобах на задержки выплат участникам СВО

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В последнее время наблюдается всё больше жалоб в Генпрокуратуру России о задержках выплат участникам СВО после ранений. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Краснов отметил, что правоохранительные органы оперативно реагируют на эти обращения. При этом, в случае необходимости, следует более жёсткая реакция.
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