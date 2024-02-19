В Генштабе рассказали, чем занимаются военные НАТО на Украине

Фото: сайт Минобороны России
Военнослужащие НАТО под видом наёмников напрямую участвуют в боевых действиях на Украине, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник главного оперативного управления — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, военные альянса, маскируясь под наёмников, управляют на Украине системами противовоздушной обороны, реактивными системами залпового огня (РСЗО), а также оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК).
Украина на фоне безвыходной ситуации на поле боя призывает наёмников со всего мира вступать в ряды ВСУ, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
В начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя, однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил генерал-полковник.
В начале 2022 года Киев заявлял, что на в рядах ВСУ воюют порядка 20 тысяч наемников из 52 стран. Согласно сообщению, сейчас украинские власти начали соблюдать секретность и не называют цифры наёмников, находящихся на поле поя, однако все же уточняют, что профиль боевиков изменился.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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