В Генштабе Украины заявили о планах по созданию киберсил

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На Украине рассматривается вопрос создания нового отдельного рода войск в составе Вооружённых сил страны (ВСУ). Речь идёт о так называемых киберсилах.
Об этом написали сотрудники пресс-службы Генерального штаба ВСУ в своём телеграм-канале. Уточняется, что представители сил обороны страны уже обсудили проект и концепцию создания киберсил как отдельного рода войск. В обсуждении также приняли участие парламентарии, представляющий комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
Встреча прошла под председательством начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Представители военного командования сообщили, что данный проект получил высокую оценку специалистов и экспертов. Уточняется, что участники совещания обсудили основные положения проекта, учитывая при этом опыт создания и функционирования киберсил в ведущих армиях мира.
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Александр Бойцов