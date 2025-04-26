В Генштабе ВС РФ подтвердили участие бойцов из КНДР в обороне Курской области

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтвердил участие северокорейских войск в освобождении Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
Ранее в этот день Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.
Начальник Генштаба российской армии подчеркнул, что солдаты корейской армии совместно с бойцами ВС РФ держали оборону Курской области. Военнослужащие КНДР показали профессионализм при выполнении боевых заданий, а также проявили стойкость и отвагу, добавил Герасимов.
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Начальник Генштаба российской армии подчеркнул, что солдаты корейской армии совместно с бойцами ВС РФ держали оборону Курской области. Военнослужащие КНДР показали профессионализм при выполнении боевых заданий, а также проявили стойкость и отвагу, добавил Герасимов.
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Анастасия Чинкова