Готовивший к 23 февраля теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали к 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ведомства.
Россиянин, являясь членом запрещенной в РФ украинской террористической организации, по заданию Киева собирался устроить взрывы в здании филиала фонда «Защитники Отечества» и в расположенном рядом сквере во время праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Мужчина изготовил взрывчатку, купил комплектующие и заложил их в тайник.
Силовики попытались задержать его 19 февраля, когда он забирал компоненты из схрона. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала семерых членов террористической ячейки в Забайкальском крае.
