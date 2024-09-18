В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления СВО

Фото: iStock/Evgeny555
По данным Генштаба ВСУ, самые ожесточенные бои ведутся на Кураховском и покровском направлениях. Об этом сообщает ведомство в ежедневной сводке.
«Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях», — говорится в сводке Генштаба ВСУ.Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать оборону в Торецке и Часов Яре. По его словам, украинское сопротивление в Часов Яре и Торецке внезапно рухнет, как это произошло в Артемовске в прошлом году и в Авдеевке в феврале этого года. Он также выразил мнение, что оборона ВСУ рухнет на данных направлениях уже в ближайшие месяцы.
Тем временем бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор считает, что Украина уже никогда не сможет вернуть себе утраченные территории.
Читайте также:
Освобождение Украинска и продвижение ВС РФ у Торецка: последние новости СВО
Российские бойцы разбили отряд ССО ВСУ и американскую ЧВК под Суджей
ВС РФ поразили объекты энергетики и аэродромную инфраструктуру ВСУ
Элина Позднякова