В Раде заявили, что ремонт повреждённой Трипольской АЭС «пошёл насмарку»
В Киевской области получила повреждения крупнейшая электростанция региона – Трипольская ТЭС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк в интервью украинскому телеканалу.
Парламентарий подчеркнул, что станция только недавно была отремонтирована.
«Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», – отметил депутат, добавив, что повреждения значительные.Трипольская ТЭС расположена всего в 13 километрах от Киева, возле села Триполье, и считается основным источником электроэнергии для столицы и области. Повреждение станции спровоцировало перебои с энергоснабжением в регионе.
Ранее сообщалось, что 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, включая Трипольскую ТЭС. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским объектам в Курской и Белгородской областях.