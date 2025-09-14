В Раде заявили, что ремонт повреждённой Трипольской АЭС «пошёл насмарку»

14 сентября 2025, 16:10

Депутат Рады Нагорняк: ремонт повреждённой Трипольской АЭС пошёл насмарку

Фото: iStock/AB Photography

В Киевской области получила повреждения крупнейшая электростанция региона – Трипольская ТЭС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк в интервью украинскому телеканалу.





Парламентарий подчеркнул, что станция только недавно была отремонтирована.





«Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», – отметил депутат, добавив, что повреждения значительные.