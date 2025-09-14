Достижения.рф

В Раде заявили, что ремонт повреждённой Трипольской АЭС «пошёл насмарку»

Фото: iStock/AB Photography

В Киевской области получила повреждения крупнейшая электростанция региона – Трипольская ТЭС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Нагорняк в интервью украинскому телеканалу.



Парламентарий подчеркнул, что станция только недавно была отремонтирована.

«Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», – отметил депутат, добавив, что повреждения значительные.
Трипольская ТЭС расположена всего в 13 километрах от Киева, возле села Триполье, и считается основным источником электроэнергии для столицы и области. Повреждение станции спровоцировало перебои с энергоснабжением в регионе.

Ранее сообщалось, что 8 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, включая Трипольскую ТЭС. Атака стала ответом на удары ВСУ по российским объектам в Курской и Белгородской областях.

