Момент уничтожения дрона ракетой в подмосковной Истре попал на видео
В подмосковной Истре российская ракета уничтожила вражеский беспилотник. Момент удара по дрону заснял на видео местный житель.
Кадры происшествия опубликовал telegram-канал «Осторожно, Москва». На них видно, как выпущенная ракета пролетает по небу и ударяет по беспилотнику, после чего слышен взрыв и в загорается яркая вспышка.
К тому же стало известно, что обломки вражеского БПЛА попали в жилой дом в Зеленограде. Там выбило стекла в одной из квартир. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитии еще одного вражеского дрона на подлете к столице.
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