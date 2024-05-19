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Профессор Герхард Манготт из Университета Инсбрука предупреждает о возможных последствиях ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием западного оружия, пишет немецкое издание Focus.
Он указывает, что такие действия значительно увеличат напряженность между НАТО и Москвой, создав серую зону риска эскалации, которую невозможно предсказать или контролировать.
Издание подчеркивает, что ситуация на Украине настолько напряженная, что Соединенные Штаты больше не ограничивают Украину в использовании американского вооружения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев подчеркнул, что США не призывают Украину атаковать Россию, однако принятие подобных решений остается на усмотрение киевского режима.
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Издание подчеркивает, что ситуация на Украине настолько напряженная, что Соединенные Штаты больше не ограничивают Украину в использовании американского вооружения.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев подчеркнул, что США не призывают Украину атаковать Россию, однако принятие подобных решений остается на усмотрение киевского режима.
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Артем Кузьмин